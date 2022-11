ฉลอง 3 ปี ยูเรนัส คลินิก ครบเครื่องกว่าเดิม การันตีเสียงตอบรับจากกลุ่มลูกค้าทั่วประเทศ

จับกระแสตลาดคลินิกเสริมความงามในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 นั้น เริ่มกลับมาตื่นตัว ผ่อนคลาย หลังจากนโยบายเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว รวมไปถึงสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ที่คลี่คลายลงตามลำดับ ผู้คนหันมาใช้ชีวิตตามปกติเพิ่มมากขึ้น การใช้ชีวิต และ ไลฟ์สไตล์เริ่มเป็นไปอย่างปกติ รวมไปถึงการเข้าสถานบริการความงาม แต่ให้อยู่ในมาตรฐานของความสะอาด ปลอดภัย มาเป็นลำดับแรก การเลือกใช้บริการด้านความงาม จึงไม่ใช่การมองไปที่โปรโมชั่นลดราคาเพียงอย่างเดียว แต่ผู้บริโภคยังให้ความสำคัญในเรื่องของสถานบริการที่มีมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย เครื่องมือที่ทันสมัยและ ผ่านมาตรฐาน เพื่อแลกกับผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์ และต้องมีความคุ้มค่ากับราคาที่จ่าย“ยูเรนัส คลินิก” คลินิกเสริมความงามที่ให้ความสำคัญให้เรื่องของมาตราการด้านความสะอาดปลอดภัยมาเป็นลำดับแรก เพราะเปิดให้บริการในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้มีความพร้อมและการเอาใจใส่ในเรื่องความสะอาดปลอดภัยในระดับสูงและยังคงรักษามาตรฐานนั้นไว้ได้อย่างดีเยี่ยม สร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มผู้บริโภคและสร้างกระแสตอบรับที่ดี โดยเจาะกลุ่ม Urban Luxury เน้นโลเคชั่นการเดินทางที่สะดวกทำเลสาขาที่กระจายตาม กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สู่กลุ่มหัวเมืองใหญ่ พร้อมมอบประสบการณ์ การดูแลที่เหนือกว่า ทั้งการให้บริการแบบส่วนตัว Private Luxury สถานที่ เทคโนโลยีความงาม ทีมแพทย์ที่มากประสบการณ์ ทำให้ต้องเร่งแผนการเดินหน้าขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง สวนกระแสเศรษฐกิจ เพียง 3 ปี ขยายสาขาครอบคลุมทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดไปแล้วมากกว่า 20 สาขาจากเทรนด์ความงามที่ไม่เพียงแค่การดูแลตัวเองให้ดูดี หรือดูอ่อนกว่าวัยแค่ภายนอก การดูแลเรื่องของสุขภาพให้แข็งแรงจากภายในเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้ที่จะต้องให้ความสำคัญควบคู่กันไป เพื่อความสะดวกในการให้บริการที่ครอบคลุม ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ความต้องการของผู้คนในยุคปัจจุบัน“ยูเรนัส คลินิก” ขยาย segment จับกระแสตลาดกลุ่มผู้รักสุขภาพ โดยเริ่มดำเนินการเปิดศูนย์ความงามเวชศาสตร์ชะลอวัยและการฟื้นฟูด้านสุขภาพ “Uranus Clinic Anti-aging” สาขา เดอะมอลล์ ท่าพระ เมื่อ ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา นอกจากบริการด้านผิวพรรณความงาม รูปร่าง ยังเน้นไปที่การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ตั้งแต่การตรวจประเมินร่างกาย การวิเคราะห์และวางแผนการดูแลสุขภาพความงาม ผสานกับการใช้เทคโนโลยีในการฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย โดยทีมแพทย์มากประสบการณ์ เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้แก่ผู้มาใช้บริการเนื่องในโอกาสครบรอบ3ปี พร้อมอยู่เคียงข้างดูแลทุกความสวย ขอบคุณกระแสตอบรับจากลูกค้าด้วยดีเสมอมา “ ยูเรนัส คลินิก ” มีการจัดกิจกรรม “3rd Anniversary with New Presenter of Uranus Clinic” ส่งท้ายปลายปีอย่างยิ่งใหญ่ โดยมีการเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์คนใหม่ อาเล็ก ธีรเดช ร่วมกับ รถเมล์ คะนึงนิจ พรีเซนเตอร์คนสวย ยกทัพขบวนดาราศิลปิน ยูโร ยศวรรธน์, เข้ม-มุกดา ,อาร์ต พศุตม์, ไมค์ ภัทรเดช, บิ๊กเอ็ม กฤตฤทธิ์, ตรี ภรภัทร บอย ปกรณ์, เคน ภูภูมิ และศิลปิน ดารา ในวงการบันเทิงอีกมากมาย พร้อมเตรียมเดินหน้าขอบคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ งาน Thank You Party และ งาน Meet&Greet สุด Exclusive รวมไปถึงงาน Grand Opening สาขาใหม่อย่างต่อเนื่องทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ สาขา ต่างจังหวัด เตรียมติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ผ่านทาง Facebook Fanpage และสื่อของ “ยูเรนัส คลินิก” ได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย เตรียมส่งความสุขต้อนรับความสวยตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม 2565