“โตโน่ ภาคิน” ปลื้มปีติ ควง “คุณแม่น้อย” เข้ารับพระราชสาส์นกำลังใจ จากในหลวง-พระราชินี

เรียกได้ว่าทำดีต้องได้ดี สำหรับนักร้อง นักแสดงหนุ่มซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการ ONE MAN AND THE RIVER หนึ่งคนว่ายช่วยเหลือซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลพยาบาลนครพนม และโรงพยาบาลในฝั่งลาว จนประสบความสำเร็จและปิดยอดบริจาคไปมากกว่า 82 ล้านบาทล่าสุดก็ได้ออกมาเผยภาพสุดปลื้มปีติควงเข้ารับพระราชทานพระสาส์นกำลังใจจากในหลวงและพระราชินี ลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเขียนบรรยายความในใจไว้ว่า“วันนี้ผม เป็นตัวแทนจากโครงการ ‘ONE MAN AND THE RIVER หนึ่งคนว่าย หลายคนให้’ เข้ารับพระราชทาน พระราชสาส์นจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชกระแสทรงชื่นชม และพระราชทานกำลังใจ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ นายภาคิน คำวิลัยศักดิ์ #เก็บรักษ์ #หนึ่งคนว่ายหลายคนให้ #onemanandtheriver”ทางด้านก็ได้เผยผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวเช่นเดียวกันว่า “ปลื้มปิติยินดีเป็นที่สุด ในชีวิต เหมือนดังได้น้ำทิพย์ชโลมใจ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ TH”