“เซเลนา โกเมซ” เผยเองเลิกกับ “จัสติน บีเบอร์” คือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตแล้ว

เซเลนา ดกเมซ นักร้องสาววัย 30 ปี ได้เลิกรากับ จัสติน บีเบอร์ นักร้องหนุ่มรุ่นน้องวัย 28 ปีไปเมื่อปี 2018 ซึ่งเธอได้เผยเรื่องราวต่างๆในชีวิตผ่านทางรายการ My Mind and Me ของ Apple+ โดยระบุว่าคบหาดูใจกับแบบรักๆเลิกๆมานานถึง 8 ปี ซึ่งการเลิกรากันได้ทำให้เกิดเพลงฮิตเมื่อปี 2020อย่าง Lose You to Love Me ของ เซเลนา ซึ่งเธอใช้เวลา 45 นาทีในการแต่งเพลงนี้หลังแยกทางกันได้ไม่กี่เดือนได้พบรักใหม่กับนางแบบสาววัย 25 ปี ซึ่งเวลานั้นมีรายงานว่า เซเลนา โกเมซ ค่อนข้างเศร้าอย่างหนักและเธอเองก็มีอาการป่วยจากโรคลูปัส ต้องเข้าผ่าตัดและรับการรักษาทั้งทางร่างกายรวมถึงสภาพจิตใจด้วยเมื่อไม่นานนี้เธอได้จัดงานฉลองวันเกิดอายุครบ 30 ปีด้วยธีมแต่งงาน ซึ่งมีคนดังมาร่วมงานปาร์ตี้นี้ด้วย หนึ่งในนั้นคือ คารา เดเลอวีนนอกจากนั้นในปาร์ตี้นี้ยังมี บิลลี ไอลิช, ไมลีย์ ไซรัส, คามิลา คาเบโย และกราซี น้องสาวของเซเลนา