AAT เตรียมจัด “Adman Awards & Symposium 2022” 7-8 ธ.ค.65 ปรับกลยุทธ์สู่การเปลี่ยนแปลงในธีม “Shift happens”

กล่าวว่า สมาคมโฆษณาฯ มีความพร้อมจัดงาน “Adman Awards & Symposium 2022 วันความคิดสร้างสรรค์แห่งชาติ” ซึ่งเป็นกิจกรรมประจำปีที่จัดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2547 โดยปีนี้กลับมาด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างน่าสนใจ ภายใต้ธีม Shift Happens ที่จะมุ่งเน้นไปสู่ไอเดียสดใหม่กับกลยุทธ์ที่เฉียบคม รับการเปลี่ยนแปลงอันแสนท้าทายแห่งอนาคต“อยากจะเชิญชวนนักสื่อสารการตลาด ผู้ประกอบการธุรกิจทุกประเภท รวมถึงอาจารย์และนักศึกษา มาร่วมงานที่อัดแน่นไปด้วยสาระความรู้ อัพเดทเทรนด์ใหม่ “ครีเอทีฟทอล์ค” หนึ่งเดียวของปีที่จะได้พบกับนักคิดสร้างสรรค์ ผู้สร้างความบันเทิง นักธุรกิจการตลาด เช่น คุณนฤเบศ กูโน, คุณอั๋น วุฒิศักดิ์, คุณเบนซ์ ธนชาติ, คุณเต๋อ นวพล, ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน, คุณณัฏฐ์ กิจจริต ฯลฯ ที่จะมาจุดประกายถ่ายทอดไอเดียและประสบการณ์ตลอดเวลาสองวันเต็มที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้กับกว่า 30 หัวข้อและกูรูนักพูดกว่า 50 คน เพิ่มเติมไปกว่านั้นยังมี “โจซี่ พอล” ครีเอทีฟชื่อดังจาก BBDO Mumbai เจ้าของวลีเด็ด “Think like the navy, deliver like the pirates” และเจ้าของผลงานโฆษณารางวัลสุดยอดของโลกระดับ Inaugural Glass Lion Grand Prix และ The Glass Lion Gold จากเมืองคานส์รวมทั้งรางวัลอันทรงเกียรติ White Pencil จาก D&AD มาแชร์ความคิดอันทรงพลังที่จะจุดประกายถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์อย่างแท้จริง”ที่แน่นอนคือการประกาศผลรางวัลซึ่งความพิเศษของปีนี้คือเวทีที่เปิดกว้างอ้าแขนรับทุกวงการสร้างสรรค์ อาทิ รางวัลที่มอบให้กับประชาชนทั่วไป และในหมวด “ที่เปิดกว้างไปสู่วงการบันเทิง โดยบริษัทผู้ผลิตเอ็นเตอร์เทนเมนต์สามารถส่งผลงานไม่ว่าจะเป็นมิวสิค วิดีโอ หรือแคมเปญโปรโมทอัลบั้มหรือศิลปินเข้าประกวดได้ โดยมีการปรับหมวดรางวัลให้เหมาะกับการสื่อสารและการตลาดในปัจจุบัน และได้มาตรฐานเวทีสากล มีการเพิ่มหมวดมอบแก่แบรนด์ที่สร้างปรากฏการณ์ Shift ให้กับวงการอย่างกล้าหาญและสร้างสรรค์ โดยรูปแบบการตัดสินงานของกรรมการแบบ Hybrid ผสมผสานทั้ง Online & On-site ภายใต้การนับคะแนนรูปแบบใหม่เพื่อเปิดกว้างให้ทั้งเอเจนซี่ แบรนด์ และ Production House สามารถส่งผลงานได้ทุกหมวดเตรียม Shift ไปกับวันความคิดสร้างสรรค์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2565เท่านั้นสนใจซื้อบัตรได้ที่ https://www.eventpop.me/s/admansymposium2022 หรือ ติดต่อช่องทาง Live Chat: eventpop.me / E-mail: pop@eventpop.me หรือ ติดต่อ Event Pop Call Center โทร. 062-593-2224 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-18.00 น. ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือ ติดต่อสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย โทร. 02-591-6461-5พร้อมกดติดตามความน่าสนใจและความเคลื่อนไหวของ ADMAN AWARDS & SYMPOSIUM 2022 ทั้งหมดได้ที่ https://admanawards.com และ https://www.facebook.com/admanawards