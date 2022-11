“NANNY” คว้ารางวัลที่สุดของ “น้ำยาล้างขวดนม” สาขา Mommy's Choice - Best Baby Bottle And Nipple Cleanser จากเวทีการประกาศรางวัล ABK Awards 2022

ผลิตภัณฑ์แม่และเด็กที่มาพร้อมแนวคิด “ผู้ช่วยคนดีที่แม่มั่นใจ” ตอกย้ำมาตรฐานความปลอดภัยและใส่ใจในความสะอาด คว้ารางวัลแบรนด์ในดวงใจคุณแม่ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากได้รับรางวัลการันตีคุณภาพผลิตภัณฑ์ ในสาขาที่สุดของน้ำยาล้างขวดนม: Mommy's Choice Best Baby Bottle And Nipple Cleanser จากเวทีการประกาศรางวัลภายในงาน รุ้งทอง คุณประภากร ผู้จัดการฝ่ายการตลาดแบรนด์แนนนี่ (Nanny) ขึ้นรับรางวัลอันทรงเกียรติที่มาจากการโหวตจากคุณแม่กว่า 30,000 คนทั่วประเทศ เน้นย้ำความเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก ที่เป็นที่นิยมของคุณแม่มากที่สุดในประเทศไทย ส่งต่อความรู้และสินค้าตัวท็อปจากแม่สู่ลูกอย่างแท้จริง โดยงานประกาศรางวัลแบรนด์ในดวงใจคุณแม่ ABK Awards 2022 จัดขึ้นโดย Amarin Baby & Kids เว็บไซต์สำหรับแม่ลูกที่มีผู้ติดตามมากกว่า 1 ล้านคนผู้จัดการฝ่ายการตลาดแบรนด์แนนนี่ (Nanny) ผลิตภัณฑ์แม่และเด็กที่มีรากฐาน และความเชี่ยวชาญด้านการผลิตพลาสติกสำเร็จรูปที่ได้มาตรฐานจาก “ปิคนิคพลาส” บริษัทแม่อันแข็งแกร่งที่อยู่ในตลาดมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษ กล่าวว่า ทาง Nanny ขอขอบคุณในความไว้วางใจจากคุณแม่ทั่วประเทศมากกว่า 30,000 คนที่เป็นผู้ใช้จริงที่ได้ลงคะแนนให้ “ผลิตภัณฑ์ล้างขวดนมเด็ก Nanny” เป็นแบรนด์ในดวงใจคุณแม่ ABK Awards 2022 ในสาขา Mommy's Choice Best Baby Bottle And Nipple Cleanser สำหรับรางวัลแห่งความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของแนนนี่ที่อยู่เคียงข้างคุณแม่มาตลอดระยะเวลา 18 ปี เป็นการตอกย้ำด้านคุณภาพที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง จนทำให้แนนนี่สามารถคว้ารางวัล Amarin Baby & Kids Awards 2020 และ 2021 มาครองทั้งรางวัลทีสุดแห่งผลิตภัณฑ์ “ถุงเก็บน้ำนมแม่” และ “เครื่องนึ่งขวดนม” และในปี 2022 นี้ยังคงได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 กับรางวัลที่สุดของ “น้ำยาล้างขวดนม”“ผลิตภัณฑ์ล้างขวดนมเด็ก Nanny” จะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อลูกน้อยที่เหล่าคุณแม่ทั่วประเทศไว้วางใจและบอกต่อ ถึงมาตรฐานของความปลอดภัยและใส่ใจในความสะอาด รางวัล ABK Awards 2022 จะทำให้ Nanny ได้เข้าไปอยู่ในดวงใจของคุณแม่ได้อย่างภาคภูมิ” รุ้งทอง กล่าวผ ลิตภัณฑ์น้ำยาล้างขวดนมเด็กจาก Nanny มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยเป็นอันดับแรก เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสารเคมี คัดสรรส่วนผสม Organic 100% จากธรรมชาติที่สกัดจาก “มะพร้าวและข้าวโพด” ช่วยขจัดคราบสกปรกได้อย่างอ่อนโยน ลดการสะสมของสารตกค้างและแหล่งเชื้อจุลินทรีย์ พร้อมด้วยส่วนผสมที่เป็น Food Grade ซึ่งได้รับมาตรฐานจาก USFDA ให้กลิ่นหอมที่อ่อนโยนจากส่วนผสมที่ได้จากน้ำมันหอมระเหยที่สกัดจาก Grapefruit Oil จากประเทศอิตาลี ด้วยนวัตกรรมแห่งการคิดค้นอย่างใส่ใจ ละเมียดละไมในด้านความสะอาด สามารถล้างคราบไขมันได้อย่างหมดจด พร้อมมอบความปลอดภัยให้กับคุณแม่ที่เลือกให้กับลูกน้อย อีกทั้งผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างขวดนม Nanny ยังช่วยถนอมขวดนม จุกนม และภาชนะต่างๆของลูกน้อยเป็นอย่างดี และมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม เพราะมั่นใจได้ว่า ปราศจากสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อลูกน้อยอย่างแน่นอนด้วยแนวคิด “ผู้ช่วยคนดีที่แม่มั่นใจ” ช่วยให้คุณแม่ยุคใหม่เลี้ยงลูกได้อย่างมีความสุข Nanny มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกน้อยตั้งแต่แรกเกิด ให้เลือกสรรตามความต้องการและเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย Nanny ยังมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ออแกนิกเพื่อสุขอนามัย เช่น โฟมอาบน้ำเด็ก เจลอาบน้ำ โลชั่น น้ำยาซักผ้า และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของเล่นและของใช้เด็ก รวมถึง ผลิตภัณฑ์ถุงเก็บน้ำนมแม่ ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ด้วยคุณภาพที่การันตีรักษาคุณค่าของน้ำนมแม่ที่สำคัญ Nanny ยังคงเป็นที่กล่าวขานในผลิตภัณฑ์พลาสติกสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับเด็ก เพราะผลิตโดย โรงงานที่มีมาตรฐานระดับโลก “ปิคนิคพลาส” บริษัทแม่อันแข็งแกร่งซึ่งเชี่ยวชาญในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสำเร็จรูปที่สั่งสมชื่อเสียงผ่านมาตรฐานของสินค้ามาตั้งแต่ พ.ศ. 2507 จนถึงวันนี้นับเป็นเวลากว่า 58 ปี สู่แบรนด์ “แนนนี่” ที่เดินหน้าสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้านแม่และเด็กอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดูแลลูกน้อยเป็นเรื่องที่ง่าย และยังคงคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ได้กับเด็กทารกอย่างที่คุณแม่ไม่ต้องกังวล เพื่อทำให้คุณแม่ยุคใหม่ได้ใช้สินค้ามาตรฐานสากล ในราคาคุ้มค่าพบผลิตภัณฑ์แนนนี่ได้ที่ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ และ ร้านเบบี้ช็อปทั่วประเทศรวมถึงในออนไลน์ ทั้ง Lazada และ Shopee รวมถึงเว็บไซต์บริษัทอย่าง Picnicmall.net ติดตามข่าวสาร กิจกรรม เกร็ดความรู้ในการเลี้ยงดูลูกน้อย และ สั่งซื้อทางเพจ Facebook: Nannyproduct และทาง Line Official: @nannybabyproduct