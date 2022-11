"ป๊อป อารียา" โชว์บ้านสร้างใหม่ริมทะเลสาบ สไตส์โมเดิร์น พร้อมใช้เป็นสตูดิโอสอนโยคะ

ซึ่งอยู่ที่หมู่บ้านสัมมากร รามคำแหง 101 ติดริมทะเลสาป โดยสาวป๊อบนั้นทุ่มเทแรงกายแรงใจเก็บเงินมาก่อสร้างในสไตส์โมเดิร์น ตัวบ้านเป็นแบบโปร่ง ปูนเปลือย อิฐแดง นอกจากนี้เธอยังใช้เป็นสตูดิโอสอนโยคะ ศาลาอารียาโยคะ บายป๊อบอีกด้วยล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ภาพบ้านตั้งแต่การก่อสร้าง รวมทั้งภาพบ้านที่ตบแต่งเสร็จผ่านผ่านอินสตราแกรมส่วนตัวรัวๆ พร้อมแคปชั่นว่า“November6,2022 -When my house became my #home because I had the best #architect, Chat, who gave me#space #playground and place I can finally truly feel cozy, comfortable and relax with family and friends in #bangkok #thailand🎋 #homedesign #modernarchitecture #architecturedesign #homedecor #homesweethome #artistic #life #bangkokbastard”