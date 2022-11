“เวย์ ไทยเทเนี่ยม” แจ้งติดเชื้อโควิด พร้อมยกเลิกงานกะทันหัน

ทำเอาเพื่อนพ้องน้องพี่คนบันเทิง รวมทั้งแฟนๆ แห่ส่งกำลังใจมาให้แร็ปเปอร์ลูก 2 อย่างท่วมท้น เมื่อล่าสุดหรือได้ออกมาแจ้งข่าวว่าติดเชื้อโควิด-19 พร้อมกับแจ้งยกเลิกงานกะทันหันผ่านอินสตราแกรมส่วนตัวโดยงานนี้ได้โพสต์ข้อความแจ้งผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่า “Unfortunately I have to canceled todays performance. I've tested positive for covid. My biggest concern is everyones health and safety. I promise Ill make it up to the fans.”(ขออภัยที่ฉันต้องยกเลิกการแสดงในวันนี้ ฉันได้ทดสอบการติดเชื้อโควิดเป็นบวก ความกังวลที่ใหญ่ที่สุดของฉันคือทุกคนสุขภาพและความปลอดภัย ฉันสัญญา ฉันจะชดเชยให้แฟนๆ)