“พีช พชร” แฮปปี้ กลับมาร่วมงานกับ จีดีเอช อีกครั้ง!! ดีใจได้ทีมเวิร์กที่ดี พร้อมชาเลนจ์ตัวเองในอีกบทบาท ในหนัง ‘OMG! (Oh My Girl) รักจังวะ..ผิดจังหวะ’

​ถือเป็นการชาเลนจ์ตัวเองครั้งใหม่ งานนี้ พีช-พชร จิราธิวัฒน์ ขอทุ่มสุดตัวกับอีกบทบาท ในภาพยนตร์ 'OMG! (Oh My Girl) รักจังวะ..ผิดจังหวะ' งานนี้ พีช แฮปปี้สุด ๆ ที่ได้กลับมาร่วมงานกับค่าย จีดีเอช อีกครั้ง แถมยังได้ร่วมงานกับนักแสดงรุ่นน้องฝีมือดีอย่าง สกาย-วงศ์รวี และ จูเน่-เพลินพิชญา ฯลฯ​พีช-พชร จิราธิวัฒน์ กล่าวว่า "แฮปปี้มากครับ ที่ได้กลับมาร่วมงานกับพี่ ๆ ที่จีดีเอชอีกครั้ง และได้เป็นส่วนหนึ่งในหนัง 'OMG! (Oh My Girl) รักจังวะ..ผิดจังหวะ' รู้สึกดีใจมาก ๆ ครับ ที่ได้เจอทีมเวิร์กที่ดีมากๆ อย่างจูเน่,สกาย ฯลฯที่ ช่วยส่งพลังให้การแสดงครั้งนี้ บอกเลยว่าเป็นหนังที่ผมรักมาก ๆ อีกเรื่องหนึ่งเลยครับ กับการแสดงในเรื่องนี้ มันเหมือนการได้ชาเลนจ์ตัวเองอีกครั้ง ซึ่งในเรื่องนี้พี่พงศ์ ผู้กำกับ ได้ช่วยแนะนำเทคนิคการแสดงแบบใหม่ ๆ เพื่อสะท้อนอินเนอร์ของตัวละครออกมาให้ใช่ ให้ตรงที่สุด ซึ่งหลาย ๆ โมเมนต์ ในหนังเรื่องนี้ อาจจะไปทัชใจ หรืออาจจะไปรีเลทกับความรู้สึกของใครสักคน ก็เป็นได้ ผมเชื่อว่าเมื่อทุกคนไปดูแล้วจะต้องรู้สึกอินกับตัวละครหลายๆตัวในหนัง รู้สึกคุ้นเคยเหมือนเรื่องราวนี้เคยเกิดขึ้นกับตัวเราเอง หรือเคยเกิดกับเพื่อนเรามาก่อน ก็อยากให้ลองมาเปิดใจ มาดูหนัง 'OMG! (Oh My Girl) รักจังวะ..ผิดจังหวะ' กันนะครับ วันนี้ในโรงภาพยนตร์"'OMG! (Oh My Girl) รักจังวะ..ผิดจังหวะ' หนังรักของคนที่ใช่..แต่จังหวะไม่ใช่