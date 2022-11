ฤกษ์ดี “ก๊อท จักรพันธ์” เปิดโปรเจค “NEW COUNTRY” พร้อมส่ง 2 เพลงใหม่ ธันวาคมนี้!!

เรียกได้ว่าเป็นโปรเจคที่หลายคนตั้งตารอกันเลยทีเดียว สำหรับ โปรเจค “NEW COUNTRY” ของเจ้าชายลูกทุ่ง “ก๊อท จักรพันธ์” ที่เจ้าตัวซุ่มซ้อม ซุ่มทำงานมาเกือบ 3 ปี ดูแลหมดทุกอย่างตั้งแต่เลือกศิลปินน้องใหม่มาเองกับมือ แต่งเพลงเอง คุมร้องเอง คัดเลือกครูสอนเต้น เลือกท่าเต้นเอง ทุกขั้นตอนโดยเมื่อเดือนตุลาคมปี 2564 ก๊อท จักรพันธ์ ก็พาน้องๆทั้ง 6 คน เข้ามาเซ็นสัญญา เป็นศิลปินใหม่ของ GMM GRAMMY อย่างเต็มตัว โดยมี คุณภาวิต จิตรกร และ คุณฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม ผู้บริหาร GMM GRAMMY ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และตลอดเวลาปีกว่าๆ ที่ผ่านมา เราก็จะได้เห็นพัฒนาการของน้องๆผ่าน IG ของ ก๊อท จักรพันธ์ และ เฟสบุค NEW COUNTRY อยู่เสมอและล่าสุดก็มีข่าวดีสำหรับแฟนๆออกมา เพราะโปรเจค NEW COUNTRY นั้นพร้อมแล้ว จะมีการเปิดตัวในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้ โดยเราจะได้ชม MUSIC VIDEO 2 เพลงกันเลยทีเดียว โดยตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ เราจะได้ชมคลิปที่ไปที่มาของโปรเจคนี้ ว่าน้องๆ ทั้ง 6 คนต้องซ้อมอะไร หนักแค่ไหน กว่าจะได้มาถึงวันนี้ โดยมี ก๊อท จักรพันธ์ คุมเข้มทุกขั้นตอนก๊อท จักพันธ์ กล่าวว่า “ได้ฤกษ์แล้วครับแฟนๆ ต้นเดือนธันวานี้ NEW COUNTRY จะออกสู่สายตาทุกคนกันแล้ว 2 เพลงรวดเลย ก๊อทก็ขอฝากน้องๆ NEW COUNTRY ทั้ง 6 คนด้วยนะครับ ก่อนที่จะได้ชม MV ทั้ง 2 เพลง เราจะมีคลิปเบื้องหลัง การทำงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ให้แฟนๆได้รับชมว่ากว่าจะเป็นน้องๆ NEW COUNTRY ในวันนี้ต้องผ่านอะไรมากันบ้าง สามารถติดตามได้ที่ FB/YouTube/IG/Tiktok NEW COUNTRY และ FB/YouTube/IG/Tiktok Grammy Gold นะครับ ฝากับชมกันเยอะๆนะครับ”