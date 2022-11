“ใหม่ ดาวิกา” ควง “บิวกิ้น พุฒิพงศ์” เปิดตัวพรีเซนเตอร์ Plantae (แพลนเต้) พร้อมแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพ

ยกให้เป็นไอดอลในการดูแลตัวเอง สำหรับดาราสาวสุดฮอตที่เตรียมควงหนุ่มหล่อสุดป๊อปปูล่าร์ที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพ สไตส์ของ ใหม่ – บิวกิ้น พร้อมกับได้เปิดตัวในฐานะพรีเซนเตอร์แบรนด์เครื่องดื่มทางเลือกโปรตีนจากพืช อันดับ 1 อร่อยถูกใจคนแพ้นมวัว พร้อมภายในงานได้เปิดตัวแคมเปญ NICE TO PLANTAE YOU และ ทั้ง 2 ยังจะมา Cooking Show เผยสูตรเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และยังได้ร่วมกิจกรรมอย่างใกล้ชิดกับแฟนๆอีกด้วยภายในงานพบกับกิจกรรมสนุกๆ แบ่งออกเป็น 3 โซน ได้แก่• Activity คนแพ้นมวัว: ชวนทุกคนมาเช็คสุขภาพของตัวเอง ว่ามีภาวะแพ้นมวัวหรือไม่ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งในการหย่อนลูกบอลเพื่อเก็บสถิติคนที่มีอาการไม่พึงประสงค์หลังจากดื่มนมวัว ซึ่งจากการทำรีเสิร์ช พบว่า คนไทยมีภาวะแพ้นมวัวถึง 84% เลยทีเดียว• Visual Lifestyle: โซนที่จะพาทุกคนค้นพบตัวตน เข้าใจไลฟ์สไตล์ของตัวเอง เพื่อหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดให้กับตัวเอง ผ่าน Collections ที่หลากหลายของ Plantae ด้วย Wall ขนาดใหญ่• Tasting Experience: โซนจอ LCD ทรงโค้งขนาดใหญ่ ที่มีดีไซน์คล้ายกระปุกโปรตีนพืช Plantae เพื่อเปิดประสบการณ์แห่งรสชาติของเครื่องดื่มโปรตีนที่ทำจากพืช ให้ทุกคนได้ลิ้มลองมากถึง 13 รสชาติห้ามพลาดร่วมกิจกรรมสนุกกับ Plantae (แพลนเต้) แบรนด์เครื่องดื่มทางเลือกโปรตีนจากพืช อันดับ1 จัดแคมเปญ NICE TO PLANTAE YOU ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2565 ณ Block I สยามสแควร์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/plantaedrink/