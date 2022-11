“แอรอน คาร์เตอร์” น้องชาย “นิค คาร์เตอร์ Backstreet Boys” เสียชีวิตแล้วด้วยวัยเพียง 34 ปี

ตามรายงานจาก TMZ ได้ระบุว่า พบศพของในอ่างอาบน้ำที่บ้านของเขาในแลนแคสเตอร์ แคลิฟอร์เนีย เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ ( ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐฯ ) ทางด้านตัวแทนของเขาได้ยืนยันข่าวการเสียชีวิตกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วทางตัวแทนของ แอรอน คาร์เตอร์ เผยตามรายงานระบุเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจลอสแองเจลิส ได้เดินทางไปถึงที่เกิดเหตุเวลาประมาณ 11.00 น. ( ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐฯ ) หลังจากได้รับรายงานว่ามีเหตุคนจมน้ำแอรอน คาร์เตอร์ เริ่มอาชีพนักร้องด้วยการมาแสดงเปิดให้กับวง Backstreet Boys ของพี่ชายเมื่อครั้งเดินสายเปิดทัวร์คอนเสิร์ต ซึ่งนับว่าประสบความสำเร็จในฐานะศิลปินเดี่ยวเป็นอย่างมากช่วงปลายๆยุค 90 ที่เขาก้าวเข้าสู่วัยรุ่น สามารถทำยอดขายอัลบัมของตนเองได้หลายล้านก็อปปี้จาก 4 อัลบัมที่ผ่านมา ซึ่งอัลบัมแรกออกมาตอนที่เขาอายุเพียง 9 ขวบเท่านั้นอัลบัมที่ 2 อย่าง Aeron’s Party ( Come Get It ) และอัลบัมต่อมา That’s How I Beat Shaq ก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากการเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตของ Backstreet Boys และทัวร์ Oops!... I Did It Again ของ บริทนีย์ สเปียร์สเมื่อเริ่มโตขึ้น แอรอน คาร์เตอร์ ก็เปลี่ยนแนวเพลงจากป็อปมาเป็น แร๊ปเปอร์ และยังปรากฏตัวในละครเพลงบรอดเวย์ รวมถึงรายการแข่งเต้นอย่าง Dancing With The Starsแอรอน คาร์เตอร์ เริ่มมีปัญหารุมเร้าหลังจากช่วงเวลาทองของชีวิตผ่านพ้นไป เขาต้องเข้ารับการบำบัดอยู่หลายครั้งและมีปัญหาทางด้านการเงินอย่างหนักโดยมีหนี้นับหลายล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปี 2013 ซึ่งรวมถึงภาษีต่างๆที่เขาค้างจ่ายไว้อีกมากมาย นอกจากนั้นเขายังมีปัญหากับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายต่อหลายครั้งจากการขับรถโดยประมาทเมื่อต้นปีที่ผ่านมา เขาเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อว่า จะไม่มีทางเห็นเขาล้มเหลวอีกแล้ว “ผมไม่ใช่อะไรแบบที่หลายๆคนวาดไว้อยากให้ผมเป็น ถ้ามีใครอยากจะเรียกผมว่าเป็น ‘ซากรถไฟ’ ครับ ผมก็แค่เคยเป็น ‘รถไฟ’ ที่ ‘พัง’ มาแล้วหลายต่อหลายครั้ง และ ‘ตกราง’ ด้วยนับครั้งไม่ถ้วนด้วยหลายสิ่งหลายอย่าง”