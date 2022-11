“เขื่อน ภัทรดนัย” สดใสเริงร่า แท็กทีมคุณแม่สวมวันพีซอวดหุ่นเซ็กซี่แพ็กคู่

เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์น่ารักอบอุ่น เซ็กซี่คู่แม่ลูก ที่ทำเอาแฟนๆ เห็นแล้วใจฟูกันลั่นอินสตราแกรม เมื่อล่าสุดออกมาโพสต์ภาพคู่คุณแม่ ระหว่างออกทริปเที่ยวทะเล ด้วยการสวมชุดว่ายน้ำวันพีซสีฟ้าสดใสมาแบบชุดคู่เหมือนกันเป๊ะ แถมยังโพสหลากหลายลีลาและท่วงท่า พร้อมแคปชั่นว่า“แต่งตัวคู่กันมั้ยปกติ ลูกชอบหนิ”คุณแม่พูดแค่นี้แล้วก็เดินไป ตอนหนูเก็บกระเป๋า เป็นครั้งแรกที่คุณแม่ชวนก่อน ขอบคุณคุณแม่ที่ซัพพอร์ตหนู แบบให้พื้นทีส่วนตัว ไม่บังคับว่าต้องดีขึ้น ไม่ต้องฝืนยิ้ม เลยกลายเป็นรอยยิ้มที่ออกมาจากใจจริงๆ ขอบคุณมากๆเลยนะคะแม่ตั้ม กับทริปนี้ ที่เรามานั้งเงียบๆด้วยกันนะคะ“Do you want to match our outfit, you enjoy that don’t you”Then mom walked off while I was packing my bags. Thank you supporting me by giving me space, not pressuring me to feel better, or to smiles. The result was, I was able to smile authentically. Thank you once again mum.