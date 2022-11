“นิชคุณ” ฟาดคนขุดคลิปว่ายน้ำมาโจมตี “โตโน่” ไม่มีอะไรดีๆ จะพูดก็ไม่ต้องพูด! ชื่นชมอีกฝ่ายทำดีเพื่อประเทศชาติ

ถูกชาวทวิตเตอร์เอาภาพที่ไอดอลเกาหลีวง 2PM เคยไปออกรายการนึง แล้วว่ายน้ำข้ามแม่น้ำฮัน ไปเชื่อมโยง เปรียบเทียบกับการว่ายน้ำข้ามโขง ของในโครงการ “ONE MAN AND THE RIVER หนึ่งคนว่าย หลายคนให้” เพื่อหาเงินซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เมื่อได้สอบถามเรื่องนี้กับ นิชคุณ เจ้าตัวยอมรับว่าไม่สบายใจกับเรื่องนี้เลย“จริงๆ ผมก็ไม่ได้รู้ข่าวลึกขนาดนั้น แต่ในใจผมก็คือเป็นแฟนคลับพี่โตโน่อยู่แล้ว เพราะว่าพี่เขาก็ทำงานช่วยสังคมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว แล้วเขาก็มาว่ายน้ำครั้งนี้ คือผมเช็กทวิตเตอร์อยู่ดีๆไม่ได้ตกใจที่มีการโยงแต่ก็แบบ…ทำไมอีกแล้วผมก็เลยอยู่เงียบๆ ของผมดีกว่า เดี๋ยวมันก็ซาลงไปเอง คือถ้ามีฝั่งไหนออกมาพูดอะไรด้วยตัวเองมันจะยิ่งทำให้สถานการณ์แย่ลง”เรื่องนี้สร้างความไม่สบายใจให้กับตน ซึ่งรายการที่ตนไปว่ายน้ำผ่านมา 7 ปีแล้ว แต่คนไปขุดมาให้เป็นประเด็น“ไม่สบายใจอยู่แล้วเพราะว่ารายการมันผ่านมา 7 ปีแล้ว อยู่ดีๆ คนขุดขึ้นมา แล้วไม่ได้มาในทางที่มันดี 100% เขาอาจจะคิดว่าฉันอยากจะพูดอย่างนี้สำหรับศิลปินของฉันนะ แต่มันไปกระทบคนอื่น พอกระทบเขามันก็กลับมากระทบผมอีกรอบหนึ่ง ซึ่งมันก็ไม่มีอะไรที่มันดีต่อใครเลยไม่สั่นสะเทือนก้บดรามาที่ไม่ใช่เรื่องไม่จริง ดาราเป็นแค่อาชีพนึง กลับบ้านตนก็เป็นมนุษย์ทั่วไป“ถ้าผมทำอะไรผิดจริงๆ ผมก็แค่ออกมาขอโทษ แต่ว่าถ้าเกิดมีเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาหรือว่าโดนใครด่าเรื่องไม่เป็นเรื่อง ผมก็รู้แค่ว่าผมเป็นใคร ผมมีชีวิตมายังไง แล้วผมมีชีวิตประจำวันเป็นยังไงแต่ผมเอามันแค่เป็นอาชีพหนึ่งที่ผมประกอบ พอผมกลับไปบ้านปุ๊บผมก็เป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งที่อาจจะโดนด่าโดนว่าอะไร แต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมาย รักกันดีกว่าใช่ไหมครับ”นอกจากปีนี้จะถ่ายทำซีรีส์ฟอร์มยักษ์“Finding the Rainbow : สุดท้าย…ที่ปลายรุ้ง” โดย Viu Original ที่ประเทศไทยแล้วก็จะมีถ่ายรายการกอล์ฟด้วย“ปีนี้ก็จะได้เห็นผมอยู่ประเทศไทยนานเหมือนกัน เพราะว่าช่วงนี้โควิดก็เริ่มคลี่คลายแล้ว เลยได้มีโอกาสกลับมาเมืองไทยมากขึ้น ดีใจมากครับ ถามว่างานอั้นมาจากช่วงโควิดรึเปล่า จริงๆ ช่วงโควิดมันรับอะไรไม่ได้เลยครับ ถึงรับก็ยากช่วงนี้ก็เลยเข้ามามากขึ้นแล้วก็ได้โชว์ความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองไทยให้ทุกคนได้เห็นกันด้วย”ปีนี้และปีหน้ารับงานหนักไปทางการแสดง“ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับ มีซีรีส์เรื่องนี้( Finding The Rainbow : สุดท้าย…ที่ปลายรุ้ง) แล้วก็คงอาจจะมีงานเล็กๆ น้อยๆเพราะว่าเพื่อนๆ 2PM ก็ค่อนข้างยุ่งในตารางงานของเขา แต่ก็คุยกันเรื่อยๆ ว่าจะมีอะไรหรือเปล่า”ไม่รับปาก 2PM จะคัมแบ็กมีคอนเสิร์ตปีหน้าเลยรึเปล่า“อันนี้ยังแค่คุยกันเฉยๆ เพราะว่าทุกคนก็ตารางงานเต็มกันไปหมด แต่แน่นอนว่าเราคุยกันอยู่ตลอดว่าจะมีคอนเสิร์ตเมื่อไหร่ดี ทุกคนพร้อมเมื่อไหร่ก็มาคุยกัน ถ้าสมมติจะมีคอนเสิร์ตปีหน้าเราก็ต้องเตรียมตัวตั้งแต่ปีนี้เลย เพราะว่าแต่ละคนก็จะยุ่งกันก็ต้องจัดตารางการซ้อม การหาสถานที่ การอะไรก็แล้วแต่ แล้วยิ่งช่วงนี้โควิดคลายแล้วคนก็เริ่มรุมจองพวกฮอลล์คอนเสิร์ต เลยทำให้หาฮอลล์ยากหน่อยอยากขึ้นไปยืนอยู่บนเวทีต่อหน้าแฟนคลับทุกคน เราก็พยายามหาโอกาสกันให้มากที่สุดที่จะได้เจอแฟนคลับ”