9 หนุ่ม “CRAVITV” แถลงความพร้อมคอนเสิร์ตใหญ่ โชว์สกิลพูดไทย ‘เต็มคาราเบลเลยวิ’

แลนด์ดิ้งถึงไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับหนุ่มๆ(คราวิตี้) วงบอยแบนด์เกาหลีสุดฮอต จากค่าย Starship Entertainment ที่กำลังจะมาระเบิดความมันเต็มแม็กซ์ กับคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในประเทศไทยในวันเสาร์ ที่ 5 พ.ย. นี้แต่ก่อนที่จะไปสนุกกันในคอนเสิร์ต เมื่อวานนี้ (3 พ.ย.) สมาชิกทั้ง 9 คน ได้แก่ก็ขอมาประกาศความพร้อมกับสื่อมวลชน และพบปะกับแฟนคลับผู้โชคดีจำนวน 100 คน ในงานแถลงข่าวคอนเสิร์ต “2022 CRAVITY THE FIRST FAN-CON 'CENTER OF GRAVITY'IN BANGKOK” ณ เซ็นทรัลเวิลด์ ไลฟ์ ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์โดยมี “ดีเจนุ้ย ธนวัฒน์ ประสิทธิสมพร” ทำหน้าที่เป็นพิธีกร ซึ่งงานนี้ทั้ง 9 หนุ่ม ก็ได้เริ่มต้นทักทายเป็นภาษาไทยว่าพร้อมเผยความรู้สึกถึงคอนเสิร์ตในครั้งนี้ ว่ารู้สึกตื่นเต้นและดีใจมาก เพราะเป็นแฟนคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในประเทศไทยของพวกเรา(ลอบิตี้ : Luvity : ชื่อแฟนคลับของคราวิตี้)เมื่อถูกถามว่าแต่ละคนเคยมาเที่ยวเมืองไทยไหม นอกเหนือจากมาทำงาน หรืออยากไปเที่ยวที่ไหนเป็นพิเศษ หนุ่มน้อยก็ได้เล่าว่าและพวกเราทุกคนได้มาที่งาน Lalapa Concert ซึ่งในครั้งนั้นได้รับกำลังใจจากลอบิตี้ชาวไทยเยอะมากๆ เลยครับกับมินิอัลบั้มใหม่ที่เพิ่งปล่อยออกมา หนุ่มๆ ก็ได้เล่าถึงคอนเซ็ปท์ให้ฟัง ว่าเพลงต่างๆ ในอัลบั้ม เลยจะเป็นเพลงสนุกสนาน และมีความเป็นวัยรุ่นส่วนความพิเศษของอัลบั้ม ก็คือการที่หนุ่มผู้เป็นนักแต่งเพลงอัจฉริยะของวง ได้มีส่วนร่วมในอัลบั้มนี้ โดยการแต่งเพลงที่มีชื่อว่า Colorful ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากสมาชิกทุกคนในวง แต่ถ้าให้เลือกว่าชอบเพลงไหนมากที่สุด ทุกคนก็เผยว่าซึ่งงานนี้อูบิน ก็ได้โชว์ร้องสดให้ฟังกันไปหนึ่งท่อนหลังจากนั้นดีเจนุ้ย ก็ให้ทุกคนเล่นเกม ด้วยการชี้ว่าสมาชิกในวง ใครขี้อ้อนสุด, ใครโรแมนติกสุด, ใครขี้เซาสุด และใครกวนสุด พร้อมเล่าวีรกรรมและเหตุผลที่เลือกด้วย… โดยหนุ่มเพราะรักทุกคนในวงมากๆ และขี้อ้อนมากๆ ชอบจับหูสมาชิกบ่อยๆ ซึ่งสมาชิกทุกคนก็ชอบสิ่งที่เขาทำมากๆ เช่นกันส่วนเพราะลอบิตี้ชอบเขียนจดหมายมาให้ เลยอยากเขียนตอบกลับลอบิตี้ทุกคนด้วยตัวเองให้มากที่สุด โดยส่วนมากจะเขียน To Luvity ทุกคน และถ่ายลง SNSและคนที่เพื่อนๆ เลือกให้เป็นส่วนคนที่ถูกชี้ให้เป็นคนที่กวนที่สุด ก็เป็น “วอนจิน” อีกเช่นกัน เนื่องจากเสพติดการสกินชิพมากๆ ถ้าว่างก็ชอบไปนั่งทำอะไรแก้เบื่อ เช่น ไปนั่งเจาะขวดน้ำเล่น เพราะเป็นคนไฮเปอร์ เลยไม่ค่อยอยู่นิ่งหยอดคำหวานเป็นภาษาไทยซึ่งหลังจากนั้น “ดีเจนุ้ย” ก็ได้สอนให้ทั้ง 9 หนุ่ม พูดพร้อมกันเป็นภาษาไทยว่าก่อนจะให้ทุกคนกล่าวขอบคุณสื่อมวลชนและแฟนคลับ เพื่อจบการแถลงข่าว โดยหนุ่มๆ ก็ได้เผยว่า ขอบคุณทุกคนที่มาวันนี้ ทั้งพี่ๆ สื่อมวลชน และลอบิตี้ทุกคน งานแฟนคอนครั้งนี้ พวกเราเต็มที่แน่นอนครับ แล้วเจอกันในวันงานนะครับ “(พูดภาษาไทย)