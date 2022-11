"แน็ป Retrospect" อย่างฮา! ลงเวทีแด_อาหารลูกค้า หลังดรามานักกวีแขวะแขกมัวแต่นั่งกินข้าว (ชมคลิป)

ล่าสุดในสังคมออนไลน์ก็มีการแชร์คลิปที่เจ้าตัวแสดงความไม่พอใจพูดจาแขวะไปยังแขกในร้านที่นั่งทานอาหารโดยไม่สนใจการแสดงของตนเองแน่นอนว่าเรื่องนี้ก็เลยทำให้เจ้าตัวกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อีกครั้ง โดยส่วนใหญ่ต่างก็แสดงความไม่เห็นด้วย ( คลิกชมคลิป ขณะที่วันวานที่ผ่านมาทางด้านของอดีตนักร้องนำวงก็ได้มีการโพสต์คลิปลงแอปพลิเคชันติ๊กต่อกระหว่างที่ไปร้องเพลงในร้านอาหารแห่งหนึ่ง โดยเหตุการณ์ในคลิปเป็นช่วงที่เจ้าตัวได้ลงจากเวทีไปกินอาหารของแขกในร้าน ขณะที่ข้อความส่วนหนึ่งนั้นเจ้าตัวได้ระบุว่า...นี่เลยครับ...ส่วนกูแด-ข้าวโต๊ะลูกค้าร้องไปแด-ไป ใช่เรื่องกวนใจ ธาตุ 4 ขันธ์ 5 เกิดดับไปต่อหน้า อัตตาถูกย่อยสลาย ธรรมมะกระตุกจิตกระชากใจ เห็นแจ้งอย่างเฉียบพลัน เหลือเพียงสมมุติ และหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบสร้างความสุขให้กับผู้อื่น จิตหนึ่ง จะเข้าถึงได้ด้วยประสบการณ์และการฝึกฝน BCUZ WE ONENESS EVERYTHING IS NOTHING ถ้าไม่เข้าใจก็ข้ามมันไปนะ""คนดูเรือนหมื่นเรือนแสนอย่างราชมังคลาหรือผับบาร์ร้านอาหารคนนั่งทานข้าว ไม่ใช่ปัญหาสำหรับผม มาเหอะพร้อมรับทุกสถานการณ์ แบบนี้ยิ่งชอบ ยิ่งท้าทายความสามารถตัวเอง ต่อการทำภารกิจให้ลุล่วง ไม่ห่อเอาคำว่านอยด์กลับบ้านแน่นอน ปล. หลังจากเหตุการณ์นี้ทุกคนที่อยู่ในร้านรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นต่อ" ( คลิกชมคลิป เรียกว่าทั้งคำ ทั้งสำนวนการโพสต์ ก็ไม่รู้ว่าเจ้าตัวต้องการสื่อไปถึงเรื่องของใครอะไรหรือเปล่า?