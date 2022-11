"JOVISSE" (โจวิสเซ่) จัดงานแนะนำผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหน้าเพื่อผู้หญิงยุคใหม่

บริษัท รอยัล โจวิสเซ่ อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหน้า "JOVISSE" (โจวิสเซ่) ซึ่งบริหารงานโดย คุณศิวกร โจว, คุณโสภณ นิลสกุล และ คุณศิริการย์ พัฑฒิวีระนนท์ ได้จัดงานเปิดตัวแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ต้อนรับลมหนาวปี 2022-2023 ณ เซ็นจูรี่ เดอะมูฟวี่ พลาซา โดยมีเหล่าศิลปินเข้าร่วมแสดงความยินดี อาทิ "แจ็ค-จารุพงศ์ กล้วยไม้งาม", "ไต้ฝุ่น-ตากเพชร เลขาวิจิตร" และ "เซินเจิ้น-พสธร ทรงถาวรทวี" พร้อมแขกผู้มีเกียรติมากมาย เมื่อเร็วๆ นี้ภายในงานมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของ "JOVISSE" (โจวิสเซ่) จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ Micellar Cleansing Water (ไมเซลล่า คลีนซิ่ง วอเตอร์) ซึ่งล้างเครื่องสำอางได้หมดจด ช่วยให้ผิวชุ่มชื่น ไม่แห้งตึง ลดสิว ลดการระคายเคือง, Bright Facial Cleansing Gel (ไบร์ท เฟเชี่ยล คลีนซิ่ง เจล) เจลล้างหน้าสูตรธรรมชาติ สำหรับผิวแพ้ง่าย ไม่มี Sulfate (ซัลเฟต) กรด หรือสารเพิ่มฟอง, Bright Intense Serum (ไบร์ท อินเทนส์ เซรั่ม) เซรั่มเนื้อใสเข้มข้นสูตรธรรมชาติ สำหรับผิวแพ้ง่าย และ ผู้มีปัญหาสิว, Bright Intense Cream (ไบร์ทอินเทนส์ ครีม) ครีมบำรุงผิวหน้าสูตรเข้มข้น ช่วยให้ผิวสว่างกระจ่างใส สุขภาพดี ลดรอยหมองคล้ำจากมลภาวะ หรือริ้วรอยก่อนวัย และ Facial Sunscreen (เฟเชียล ซันสกรีน) ครีมกันแดด SPF 40 เนื้อครีมเกลี่ยง่าย ปรับผิวให้สว่างขึ้น 1-2 ระดับ ไม่ระคายเคืองผิว ป้องกันการดูดซึมแสงสีฟ้าโดยคุณศิวกร โจว ผู้บริหารได้กล่าวว่า "โจวิสเซ่" (JOVISSE) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2561 โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมเครื่องสำอางและสกินแคร์ที่ทันสมัยเพื่อคืนความอ่อนเยาว์ให้กับผิวพรรณ ภายใต้แนวคิด “Leading the new trend of fashion freezing age” นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติพร้อมกับนโยบายการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดี ทันต่อกระแสนิยม ดีไซน์สวย และราคาเหมาะสม เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มเป้าหมายทุกเพศทุกวัยทั้งในและต่างประเทศ และทำให้ลูกค้า"ดูดี" (Good Looking) และ "สนุก"(Fun) ไปพร้อมๆกับ "การใช้งานง่าย" (Easy to Use)โดยขณะนี้มีวางขายในประเทศไทย พร้อมกับส่งออกไปขายยังประเทศจีนแล้ว ทั้งนี้กำลังเปิดรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศและทั่วโลกอีกด้วย โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่https://www.jovisse.co.th/