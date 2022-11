“หนุ่ย พงศ์สุข” เจ้าพ่อไอทีขึ้นแท่นแบรนด์แอมบาสเดอร์ PIXELS CCTV

บริษัท ไฮไลท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกล้องวงจรปิดไร้สาย แบรนด์ในประเทศไทย เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ กล้องวงจรปิดไร้สายกล้องวงจรปิดไร้สาย อัจฉริยะรุ่นใหม่มาตราฐานยุโรปรุ่นล่าสุด จาก PIXELS ที่ถูกพัฒนาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่มีความหลากหลายมากขึ้น ด้วยคุณสมบัติพิเศษ ที่มาพร้อมกับ ความละเอียดคมชัดเริ่มต้นที่ 3และ 5 ล้านพิกเซล แสดงผลเป็นภาพสี 24 ชั่วโมง และตัวกล้องติดตั้งไมค์คุณภาพสูง ให้สามารถบันทึกเหตการณ์ทั้งภาพและเสียงได้ในเวลาเดียวกัน เพียงเสียบปลั๊กไฟใช้งานได้ทันที สามารถส่งสัญญาณภาพ จากกล้องไปเครื่องบันทึกได้อัตโนมัติ แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ตกล้องก็ยังคงทำงานได้ปกติ แถมตัวกล้องยังสามารถขยายสัญญาณไปมาระหว่างกันได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ได้ระยะที่ไกลขึ้นด้วย“ปัจจุบัน ผู้ใช้งานมีความคาดหวังที่จะได้รับความปลอดภัยในชีวิตสูงขึ้น ดังนั้นจึงมีความต้องการโซลูชั่นของกล้องวงจรปิดที่มีนวัตกรรมที่ครบครัน กล้องไร้สาย Pixels ตอบโจทย์ ทั้งเรื่องการตรวจสอบ การแจ้งเตือน และการมอนิเตอร์ ได้อย่างง่ายดาย กล้องวงจรปิดของ PIXELS มีคุณสมบัติที่โดดเด่นด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีล้ำสมัย เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องและส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ผู้ใช้งานสามารถวางใจว่า กล้องวงจรปิดของ PIXELS จะสร้างความปลอดภัย และสะดวกในการใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง”สำหรับการทำงานของกล้องไร้สาย X SERIES NEW GEN ด้านหน้าจะมี ไฟ LED ทั้งสองฝั่ง PIXELS เลือกใช้ Dual led คุณภาพสูงจากใต้หวัน Dual led ของ PIXELS สามารถทำงานได้ 3 รูปแบบ รูปแบบที่ 1 เป็นการใช้งานใน โหมดอินฟราเรด ภาพจะแสดงผลเป็นขาวดำ จุดเด่นของการเลือกใช้งานในโหมดนี้คือ จะไม่มีแสงออกมาจากหน้ากล้อง ช่วยลดจุดสังเกตุไม่ให้กล้องเป็นจุดสนใจมากเกินไปรูปแบบที่ 2 การใช้งานในโหมด White LED เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับได้ว่า ในพื้นที่ติดตั้งมีแสงน้อย White LED ของกล้องจะเปิดแสงสว่างสีขาวขึ้นมาทันที เหมาะแก่การใช้งานในพื้นที่มีแสงน้อย หรือ มืดสนิท และสามารถใช้งานใน รูปแบบที่ 3 สมาร์ทโหมด เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับได้ว่า ในพื้นที่ติดตั้งมีแสงน้อย กล้องจะเริ่มต้นการทำงานด้วยโหมดอินฟราเรดทันที แต่เมื่อมีผู้บุกรุก เซ็นเซอร์ตรวจจับ จะสั่งให้ระบบ White LED ทำงาน เปรียบเสมือนสัญญาณกันขโมย เพื่อขับไล่ผู้บุกรุกการใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน สามารถสั่งการผ่านแอปพลิเคชัน PIXELS HD บนสมาร์ทโฟน ที่ เรียกดูออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือได้พร้อมกันสูงสุด 20 เครื่อง ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมมีระบบแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินผ่าน LINE notify บอกให้ทราบทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกตินอกจากนี้ PIXELS ได้กูรู ด้าน IT เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ PIXELS ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2018 และได้ทดลองใช้งานกล้องไร้สาย PIXELS ทุกรุ่น ซึ่งหนุ่ยให้ความเห็นว่า...“กล้องวงจรปิดไร้สายของ PIXELS CCTV เป็นเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัย เพียงหนึ่งเดียวที่ไว้วางใจ โดยมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกล้อง PIXELS X SERIES NEW GENERATION รุ่นใหม่นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยกระดับมาตรฐานของกล้องวงจรปิดไร้สายให้เหนือกว่ามาตรฐานกล้องยุโรปทั่วไป ไม่ใช่แค่ความชัดและความละเอียดของภาพเท่านั้น แต่ด้วยฟังก์ชั่นการทำงาน ระบบ Dual led ที่สามารถทำงานได้ 3 รูปแบบ ทั้งระบบอินฟราเรด และ White LED, ไมค์ที่ติดมากับตัวกล้อง ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับได้ว่า ในพื้นที่ติดตั้งมีแสงน้อยทั้งหมดนี้อัดแน่นอยู่ใน PIXELS X SERIES NEW GEN อีกหนึ่งจุดที่ช่วยสร้างความมั่นใจใน สินค้า และ บริการ สินค้าของ Pixels รับประกันยาวนานถึง 3 ปีเต็ม และเป็นรายเดียวในประเทศที่ สามารถ ส่งสินค้า เคลม ผ่าน 7-11 ได้ทั่วประเทศ ฟรี ตลอด 24 โมงแบรนด์ PIXELS มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง แบรนด์พัฒนาผลิตภัณฑ์เท่าทันความต้องการใช้งานของลูกค้า และลูกค้าได้ผลประโยชน์เต็มที่ ไม่ใช่เพียงกล้องวงจรปิดที่ติดเอาไว้เพื่อความอุ่นใจเท่านั้น แต่มีประโยชน์ทั้งมุมมองของผู้ประกอบการ และมุมมองของครอบครัว ให้ความปลอดภัยกับทุกชีวิตในครอบครัว ถือว่าเป็นความสุขที่ชัดเจน”