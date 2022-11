"คิท คอนเนอร์" นักแสดงวัย 18 ถูกกดดันจนต้องออกมายอมรับตัวเองเป็นไบเซ็กชวล

...back for a minute. i’m bi. congrats for forcing an 18 year old to out himself. i think some of you missed the point of the show. bye(ฉันกลับมาอีกครั้ง ฉันเป็นไบฯ ยินดีด้วยที่พวกคุณสามารถบังคับให้เด็กอายุ 18 ต้องออกมายอมรับถึงเรื่องนี้ด้วยตัวเขาเอง ฉันคิดว่าพวกคุณบางคนพลาดส่วนสำคัญของการแสดงไป ลาก่อน)โดยทวิตดังกล่าวก็ทำเอาแฟนคลับหลายคนเข้ามาร่วมให้กำลังใจกับเจ้าตัวกันอย่างมากมาย พร้อมกับระบุว่าเรื่องแบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้น และหากจะมีใครออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องรสนิยมทางเพศมันก็ควรจะเป็นตัวของเขาเอง ไม่ใช่ต้องมาถูกคนอื่นบังคับหรือกดดันเช่นนี้สำหรับ "คิท คอนเนอร์" เจ้าตัวเป็นนักแสดงชาวอังกฤษที่กำลังได้รับการจับตา หลังแจ้งเกิดจากซีรีส์แนว LGBTQIA+ Coming of Age ทาง Netflix อย่าง Heartstopper ที่ตอนนี้กำลังถ่ายทำในซีซันที่ 2 อยู่