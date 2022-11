"เจนนี่ ปาหนัน" ชวนอ้าปากค้าง!! เปลือยร่างถ่ายแบบ ฉลองวันเกิด 36 ปี

เล่นเอาฮือฮาไฟลุกพรึ่บไอจีเลยทีเดียว เมื่อพิธีกร-นักแสดงสายฮา "วัชระ สุขชุม" หรือที่รู้จักกันในชื่อ "เจนนี่ ปาหนัน" ล่าสุดก็ขอฉลองวันเกิดของตัวเองแบบปังๆ ไม่เหมือนใครด้วยการเปลือยร่างถ่ายแบบสุดแซ่บ ที่มีเพียงมือและผมยาวสลวยปิดทรวดทรงองเอวบางจุุดเอาไว้เท่านั้น พร้อมแคปชั่น "36 be like, I SLAY. HBD to me"งานนี้ก็มีเพื่อนๆ ในวงการบันเทิง รวมไปถึงแฟนคลับที่ติดตามต่างเข้ามาร่วมอวยพรวันเกิดให้กับ "เจนนี่ ปาหนัน" กันเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ทุกคนต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า เป็นวันเกิดแซ่บสุดๆ ในสามโลกไปเลยจ้า