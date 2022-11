เปิดวาร์ป “จิมมี่ ทินพันธุ์” เพื่อนสนิท “มะลิ โคทส์” โปรไฟล์ดีเว่อร์

อ๊ะ…อ๊ะ ไม่ต้องคิดมากกันนะจ๊ะ เพราะรูปคู่ระหว่างนักแสดง “มะลิ โคทส์” กับ หนุ่มปริศนาคนนี้ แท้จริงคือเพื่อนสนิทของ เธอ เองจ้าบอกเลยนะคะว่า นักธุรกิจหนุ่มไฟแรง “จิมมี่ ทินพันธุ์ ธารีลาภ” อายุ 30 ปี คนนี้โปรไฟล์ เริ่ดมาก … จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเภสัชวิทยา ที่ King's College London, สหราชอาณาจักร ปัจจุบันเป็น Managing Director / Yes Web Design Studio Co., Ltd. บริษัทสร้างเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงลำดับต้นๆ ของประเทศ ในเวลาไม่กี่ปีโดย “มะลิ โคทส์” และ “จิมมี่ ทินพันธุ์” เปิดใจว่า “รู้จักกันมาตั้งแต่อนุบาลที่ Bangkok Patana School แล้ว จากนั้นต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปเรียนตามความฝันตัวเอง” ซึ่ง “จิมมี่” ยังเสริมอีกว่า “กลับมาเจอ “มะลิ” อีกครั้งตามงานสังคม ตอนที่เจอกันต่างก็ต่างทำงานแล้ว และรู้ว่า เธอ เป็นนางแบบ-นักแสดง อยู่ในวงการบันเทิง พอได้คุยกันมากขึ้น ทำให้ความสัมพันธ์ในฐานะเพื่อนกลับมาค่อนข้างสนิทกัน”โปรไฟล์ดีขนาดนี้ บอกเลยว่า สาวคนไหน ได้กุมหัวใจ ชนะเริ่ด … ส่วนความสัมพันธ์ของ “มะลิ โคทส์” กับ “อั้ม ถิร” ยังรักกันหวานชื่นเหมือนเดิมนะจ๊ะ คอนเฟิร์ม!!