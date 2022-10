Hotel Clover ประกาศรางวัล “CloveRedi2Art” ให้แก่นักศึกษาที่ชนะการประกวด พร้อมชวนสัมผัสประสบการณ์อาหารชั้นเลิศ ที่ทุกคนต้องลอง!!!

Hotel Clover Group จัดงานแถลงข่าวการประกาศรางวัล “CloveRedi2Art” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ปรีชญา สิทธิพันธุ์ และทีมผู้บริหาร Hotel Clover Group เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่นักศึกษาที่ชนะการประกวดการออกแบบคอนเซ็ปต์ใหม่ของห้องอาหาร นอกจากนี้แขกผู้มีเกียรติภายในงานยังจะได้ร่วมลิ้มรส Menu Degustation (6-course Modern French Cuisine with a Twist) ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Experience Delightful Moments” รังสรรค์โดย เชฟอดุลย์ ชุมภู Executive Chef และยังมีนักแสดงสาว กระติ๊บ-ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล เป็นพิธีกรในงานนี้อีกด้วย เมื่อวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ ห้องอาหาร Clover Sky Bar & Restaurant โรงแรม Hotel Clover Asokeสำหรับ “CloveRedi2Art” เป็นโครงการริเริ่มด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรของ Hotel Clover เปิดตัวในเดือนมิถุนายน 2014 โดยงานรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรครั้งแรกคือ การแข่งขันจิตรกรรมฝาผนังสำหรับ Hotel Clover The Arts ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้เชิญนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในสิงคโปร์ให้เข้าร่วม หลังจากความสำเร็จของการแข่งขันจิตรกรรมฝาผนัง ได้มีการจัดเวิร์กช็อป นิทรรศการ และการแสดงโดยศิลปินที่มีความมุ่งมั่นทั้งในและต่างประเทศHotel Clover เชื่อมั่นเสมอในการแบ่งปันและส่งเสริมงานศิลปะทั้งในและต่างประเทศ และหล่อเลี้ยงนักออกแบบที่มีความมุ่งมั่นมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ เราจินตนาการว่าแบรนด์ Hotel Clover เป็นเวทีสำหรับนักออกแบบที่ต้องการแสดงการออกแบบของพวกเขาต่อสาธารณะการแข่งขันออกแบบร้านอาหารสำหรับ Clover Sky Restaurant & Bar เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์การทำงานในโลกธุรกิจและนำเสนองานออกแบบคอนเซ็ปต์ใหม่ของร้านอาหาร ซึ่งมีรายชื่อดังนี้รางวัลที่ 1 จำนวนเงิน 100,000 บาทงานออกแบบ : Bird Eye View จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง (KMITL)ผู้เข้าร่วม :น.ส. นันทพร กุมรีจิตรน.ส. ภูชญา ชุมพลน.ส. ศลิษา แสงนารางวัลที่ 2 จำนวนเงิน 50,000 บาทงานออกแบบ : หิ่งห้อย FireFly จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุมผู้เข้าร่วม :น.ส. พีรดา ทัพสิริยากรน.ส. อมรรัตน์ สูนกลางน.ส. พรไพลิน แซ่ตุ่งรางวัลที่ 3 จำนวนเงิน 25,000 บาทงานออกแบบ : The Sense จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้เข้าร่วม:น.ส. กันธิดา คูสุวรรณน.ส. อรปรียา ศุภนามัยน.ส. พิมพิศุทธิ์ อภัยพิมโดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ปรีชญา สิทธิพันธุ์ และ ทีมผู้บริหาร Hotel Clover Group เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่นักศึกษาที่ชนะการประกวดภายในงานนอกจากนี้ยังได้นักแสดงสาว กระติ๊บ-ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล เป็นพิธีกรภายในงานอีกด้วย และ แขกผู้มีเกียรติภายในงานยังได้ลิ้มรส Menu Degustation (6-course Modern French Cuisine with a Twist) ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Experience Delightful Moments” รังสรรค์โดย เชฟอดุลย์ ชุมภู Executive Chef, เชฟมีประสบการณ์การทำอาหาร 15 ปี อาหารไทย 5 ปี และอาหารฝรั่งเศส 10 ปีได้รับอิทธิพลจากลุงของเขาที่เป็นเชฟและเชี่ยวชาญด้านอาหารฝรั่งเศส ก่อนร่วมงานกับ Hotel Clover Asoke เชฟเคยร่วมงานกับ Robuchon Bangkok เป็นเวลา 3 ปี และเป็น mentor ของเขาเป็นเชฟชาวฝรั่งเศสที่เป็นแรงบันดาลใจให้เขาเรียนรู้ศิลปะการทำอาหารฝรั่งเศสต่อไป เมนูเหล่านี้เป็นการนำเสนอความสร้างสรรค์ของเชฟด้วยให้เข้ากับกลิ่นอายแบบไทยๆ เอาไว้อย่างลงตัวอีกด้วย อันได้แก่เมนูที่ 1 : ฟัวกราส์ย่างราดด้วยหัวหอมหลายแบบพร้อมใบร็อกเก็ต จับคู่กับพิซซ่าต้มยำ (First Kiss)ฟัวกราส์เซียร์ในกระทะด้วยความร้อนและอุณหภูมิที่สมบูรณ์แบบจนสุกกำลังดีและยังคงความชุ่มฉ่ำเต็มชิ้น เสิร์ฟพร้อมหอมหัวใหญ่โซเตจนกระทั่งอ่อนนุ่มเป็นสีน้ำตาล ปรุงรสด้วยน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ เนย และน้ำผึ้งอย่างดี และอโวคาโด เบบี้ร็อคเก็ต รับประทานคู่กับต้มยำพิซซ่าขนาดพอดีคเมนูที่ 2 : ซุปครีมต้นหอมคลาสสิคซุปครีมต้นกระเทียมซึ่งปรุงโดยเทคนิคเฉพาะของฝรั่งเศส โดยเคี่ยวนานกว่าสองชั่วโมงเพื่อให้ได้รสชาติและกลิ่นที่หอมนุ่มนวลเมนูที่ 3 : หอยเชลล์ฮอกไกโดย่าง เสิร์ฟพร้อมเบบี้แครอท ซอสทับทิมและเบอร์รี่รวม( พิเศษHighlight!!)หอยเชลล์ฮอกไกโดตัวใหญ่เต็มปากเต็มคำเสิร์ฟพร้อมกับเบบี้แครอทและซอสเบอร์รี่รวมที่มีรสเปรี้ยวสดชื่นเมนูที่ 4 : ปลากะพงย่างในเตาอบกับราตาตูยล์กับคาเวียร์สีดำและน้ำสลัดแครอทปลากระพงทะเลอบพร้อมสมุนไพรฝรั่ง เสิร์ฟพร้อมกับราตาตุยตุ๋นสไตล์ฝรั่งเศสต้นตำรับ และคาเวียร์ดำกับซอสแครอทเมนูที่ 5 : บะหมี่เป็ดแบบ โฮเทล โคลเวอร์ อโศกน้ำซุปที่เคี่ยวนานมากกว่า 8 ชม. เคล็ดลับของน้ำซุปคือสมุนไพร 10 ชนิดที่ใช้นำมารังสรรค์ จนกลายมาเป็นน้ำซุปอันกลมกล่อมที่โดดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของโรงแรม Hotel Clover Asokeเมนูที่ 6 : เครมบรูเลและเซอร์ไพรส์ซึ่งเมนูเหล่านี้จะเปิดให้ขายให้กับลูกค้าทุกท่าน ให้ได้มีสัมผัสกับประสบการณ์อาหารชั้นเลิศในราคาสบาย ๆ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ท่านที่สนใจอยากสามารถ booking ได้ พิเศษเพียง 1,650.- บาท (จากราคาปกติ 1,950.- บาท) เป็นเมนู 6 คอร์สจับคู่กับเครื่องดื่ม ตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้