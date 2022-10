ปังไม่ไหว! อาหารอนาคตฝีมือคนไทย ครีเอทขึ้นใหม่ต้อนรับผู้นำ 21 เขตเศรษฐกิจที่ไทยเป็นเจ้าภาพในโครงการ Future Food for Sustainability นายกรัฐมนตรี ชวนชิม “อาหารเพื่อความยั่งยืน”

นายกรัฐมนตรี ชวนชิม “เมนูอาหารอนาคต” จัดขึ้นในงาน Plate to Planet Festival จานนี้เพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ Future Food for Sustainability กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนและคนไทยทั่วประเทศ จัดขึ้นโดยกรมประชาสัมพันธ์ในวาระที่ไทยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม APEC 2022 ผ่านการประกวดสตาร์ทอัพด้านอาหารอนาคต เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพด้านซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทย ภายใต้แนวคิด BCG โมเดล โดยได้จัดกิจกรรมเฟ้นหาเมนูอาหารอนาคตจากผู้ประกวดกว่า 2,000 ทีม และได้คัดเหลือเพียง 21 ทีมสุดท้ายเมื่อวันที่ 23 ตุลาคมที่ผ่านมา ผ่านการแข่งขันประลองฝีมือทำอาหาร ตัดสินโดยเชฟ และ นักชิมระดับมิชลิน โดย 21 ทีมที่ผ่านเข้ารอบมาในครั้งนี้จะได้มาประชันแนวคิดเชิงธุรกิจพร้อมพิชชิ่งไอเดียให้กับคณะกรรมการจากองค์กรชั้นนำด้านอาหารของไทย เช่น เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด, NRF, บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), PTT OR, ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป, และ PTTGC เป็นต้น ที่จะร่วมค้นหาสุดยอดเมนูอาหารอนาคตไปต่อยอดทางธุรกิจ และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านอาหารอนาคตของไทยให้ไปสู่ตลาดโลกด้วยกันภายในงาน จะมีเมนูอาหาร อนาคตของผู้เข้ารอบทั้ง 21 ทีมมาให้คนทั่วไปได้กิน อาทิ ขนมไข่ผำชูกำลัง ขนมชั้นสูตรลดน้ำตาลเสริมใยอาหารและโพรไบโอติกส์ คาโบนารา Vegan ครอกเก็ตพะแนงแพลนต์เบส ซาชิมิคอลลาเจนสกัดจากเกล็ดปลา เสริมคุณค่าไฮยารูรอนิคจากเห็ดหูขาว ปูไร้เนื้อ ข้าวถั่วลูกไก่ยำปักษ์ใต้ผัก 5 สี ข้าวเขียวหวานแห้งโปรไบโอติกส์ ไอติมจากแมลง ให้ทุกคนได้เลือกกินและตื่นเต้นไปกับความแปลกใหม่ของวัตถุดิบ และนวัตกรรม นอกจากจะได้กินเมนูแห่งอนาคตแล้ว ยังสามารถร่วมกิจกรรมโหวตเมนูที่น่าสนใจมากที่สุดเพื่อลุ้นรับของรางวัลในงานมากมาย อาทิ iPhone13 ทริปท่องเที่ยว ที่พัก โรงแรม มากมายกว่า 100 รางวัล ร่วมลุ้น 21 ทีมใครจะได้ไปต่อเพื่อคว้ารางวัลมูลค่า 1 ล้านบาท พร้อมโอกาสในการต่อยอดธุรกิจกับองค์กรด้านอาหารชั้นนำ ณ บริเวณลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ฟังดนตรีจากลูกจันทร์ Diva Makeover และเพลินไปกับความหล่อของ ต่อ ธนภพ ที่จะมาสร้างสีสันในงาน ให้ทุกคนได้ฟิน ทั้งอิ่มท้อง อิ่มใจและได้รักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วยพบกันวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม ณ บริเวณลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เริ่มงาน 16.00 ร่วมกิจกรรมโหวตเมนูได้ที่ www.futurefoodapec.com ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน นี้เท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line @futurefoodapec หรือ Facebook : APEC พร้อม ไทยพร้อม