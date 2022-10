ปิ่นโต อีบุ๊ก ร้านหนังสือหิ้วได้ถูกใจสายนักอ่าน

ที่นี่มีหนังสือให้เลือกอ่านได้อย่างไม่รู้จบ โดยมีสำนักพิมพ์ เจ้าของลิขสิทธิ์และนักเขียนในการสร้างฐานนักอ่านทุกประเภท นักอ่านสามารถใช้งานได้ทุกเพศ ทุกวัยด้วยหน้าตาแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย สบายตาประกอบไปด้วย 5 หน้าหลักคือ

เชื่อว่าเหล่านักอ่านหลายคนคงจะเคยเจอปัญหาเหล่านี้ เช่น ซื้อหนังสือมาแต่ไม่รู้จะเก็บที่ไหน บางทีก็ดองไว้จนลืมอ่าน หรือบางทีก็อยากจะหยิบขึ้นมาอ่านข้างนอกแต่จะให้พกไปไหนมาไหนด้วยเห็นทีคงจะไม่สะดวกแต่ทุกวันนี้ด้วยเราสามารถทำให้มันง่ายขึ้นด้วยร้านหนังสือหิ้วได้ถูกใจสายนักอ่าน แพลตฟอร์มร้านหนังสือออนไลน์ที่จะทำให้การอ่านของคุณเป็นเรื่องง่าย ใช้งานได้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ทำให้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ก็อ่านได้ร้านหนังสือออนไลน์น้องใหม่จาก Fictionlog ภายใต้เครือบริษัท สตอรี่ล็อก จำกัด ผู้ผลิตแพลตฟอร์มอ่าน-เขียนหนังสือ นิยายออนไลน์ชื่อดังอย่าง Storylog และ Fictionlog ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อ-ขายนิยายออนไลน์แบบรายตอนและอีบุ๊กกว่า 50,000 เล่ม โดยเปิดให้สำนักพิมพ์ เจ้าของลิขสิทธิ์ และนักเขียนทั่วไปนำผลงานมาวางขายและเผยแพร่ในแพลตฟอร์มจนได้รับความไว้วางใจและเป็นที่นิยมมากในหมู่นักอ่านนิยายออนไลน์ โดยเฉพาะในกลุ่มนักอ่านนิยายแปลจีนและเกาหลีหลังจากประสบความสำเร็จในฐานะแพลตฟอร์มนิยายรายตอน Fictionlog จึงขยายการบริการมาพัฒนาประสบการณ์การอ่านอีบุ๊กที่เป็นลักษณะซื้อเป็นเล่มดิจิทัล อ่านครั้งเดียวจบได้แบบไม่ต้องรอซึ่งเป็นเสน่ห์ที่แตกต่างจากนิยายรายตอนและเพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดจึงได้เปิดตัวแพลตฟอร์ม ‘ปิ่นโต อีบุ๊ก by Fictionlog’ ออกมาโดยเฉพาะ ซึ่งร้านค้าอีบุ๊กทั้งหมดใน Fictionlog ได้ถูกย้ายมาที่ปิ่นโตในช่วงสิงหาคม 2565 โดยได้เชื่อมระบบข้อมูลผู้ใช้และหนังสือระหว่างสองแพลตฟอร์มเข้าด้วยกัน สามารถอ่านได้ด้วยบัญชีเดียวกันเพื่อให้การใช้งานไร้รอยต่อที่สุด‘ปิ่นโต อีบุ๊ก by Fictionlog’ มุ่งพัฒนาประสบการณ์การซื้อ-ขาย-อ่าน ‘อีบุ๊ก’ จากสำนักพิมพ์ชั้นนำและผลงานของนักเขียนทั่วไป เปิดตัวด้วยคอนเซปต์และสโลแกน "ร้านหนังสือหิ้วได้" เป็นร้านหนังสือที่เหล่านักอ่านทุกคนคุ้นเคย มีหนังสือให้เลือกอ่านหลากหลายพร้อมบรรยากาศที่อบอุ่น อัดแน่นไปด้วยความสุขแถมยังสามารถหิ้วไปไหนมาไหนได้ทุกที่พร้อมทำให้ทุกการอ่านเป็นเรื่องง่ายๆเพราะปิ่นโตเป็นแพลตฟอร์มที่มีอีบุ๊กให้เลือกอย่างหลากหลายนับหมื่นเล่มจากนักเขียนทั่วไป เจ้าของลิขสิทธิ์ สำนักพิมพ์ชั้นนำกว่า 100 สำนักพิมพ์อย่างสำนักพิมพ์เครือแจ่มใส เครืออมรินทร์ นานมีบุ๊คส์ มติชน สถาพรบุ๊คส์ วิบูลย์กิจ รักพิมพ์ บูรพัฒน์ กวีบุ๊ค INKSTONE และอีกมากมาย โดยภายในแพลตฟอร์มมีให้เลือกอ่านทั้งนิยาย การ์ตูน อีบุ๊กทั่วไป พร้อมหมวดหมู่มากมายไม่ว่าจะเป็นแฟนตาซี กำลังภายใน รักโรแมนติก นิยายวาย พัฒนาตนเอง ธุรกิจและการลงทุนหรือแม้กระทั่งหมวดย่อยอื่น ๆ ที่ปิ่นโตก็มีเช่นกัน1. หน้าแนะนำ แสดงเพลย์ลิสต์นิยายที่เปลี่ยนธีมไปตามสถานการณ์ในช่วงนั้น2. หน้าขายดี แสดงอันดับขายดีจากหลายหมวดหมู่3. หน้ามาใหม่ ไม่พลาดทุกเรื่องมาใหม่ อีบุ๊กใหม่มากมายที่วางขายพร้อมฉบับรูปเล่ม อ่านได้อย่างเรียลไทม์4. หน้าฟรี อ่านสนุกเพลิดเพลินด้วยงบ 0 บาท5. หน้าโปรโมชั่น รวมหนังสือลดราคาพิเศษจากนักเขียนและสำนักพิมพ์ต่างๆนอกจากด้านความหลากหลายของอีบุ๊กที่ถูกรวบรวมไว้ในปิ่นโตแล้วยังมีคอนเทนต์พิเศษที่จะมาในรูปแบบของบทความ บทสัมภาษณ์ วิดีโอคอนเทนต์ในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การอ่านที่ดีของคอมมูนิตี้นักอ่านในแพลตฟอร์ม ปิ่นโตเชื่อว่าร้านค้าอีบุ๊กเล็กๆ แห่งนี้จะเป็นพื้นที่สร้างความสุขให้นักอ่านได้เป็นอย่างดีมีอะไรน่าสนใจบ้างในปิ่นโตขึ้นชื่อว่าเป็นแพลตฟอร์มอีบุ๊ก "ร้านหนังสือหิ้วได้" โดนใจสายนักอ่าน แน่นอนว่าในการใช้งานจะต้องมีฟีเจอร์เด็ด ๆ ที่สามารถมัดใจเหล่านักอ่านได้คือ1. ฟีเจอร์อ่านแบบออฟไลน์ อยู่ที่ไหนก็สามารถอ่านได้แม้ไม่มีเน็ต เพียงแค่ดาวน์โหลดเก็บไว้ก็สามารถหิ้วเปิดอ่านได้ทุกที่2. ฟีเจอร์ตั้งค่าการอ่าน อ่านหนังสือรูปแบบอีบุ๊กจะอ่านที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้เพราะมีความสะดวกก็จริงแต่เรื่องสุขภาพสายตาก็สำคัญเช่นกัน ที่ปิ่นโตมีบริการรองรับการอ่านแบบ EPUB นักอ่านสามารถปรับแต่งหน้าการอ่าน ทั้งขนาดตัวอักษร สีพื้นที่หลัง ความสว่าง ปัดซ้าย-ขวา ปัดบน-ล่าง ได้ตามสะดวก หมดกังวลเรื่องปัญหาสายตา3. แจกส่วนลดและโปรโมชั่น ปิ่นโตมีจัดแคมเปญทุกเดือน ตัวอย่าง ‘โปรฉลองเปิดตัว’ ลดราคาสุดสุด 50% หรือ ‘ปิ่นโต BOOK FAIR’ งานมหกรรมหนังสือออนไลน์ครั้งแรกและจุดเด่นสำคัญของปิ่นโตที่ทำให้การซื้ออีบุ๊กคุ้มยิ่งกว่าใครด้วย ‘โค้ดคูปอง’ พร้อมแจกให้กับเหล่าหนอนหนังสือไปใช้ลดเพิ่มได้อย่างจุใจกับแคมเปญแจกโค้ดลดทุกเดือน ตั้งแต่ 40 - 1,000 บาท โดยใช้ได้กับอีบุ๊กทุกเล่มในแพลตฟอร์ม‘ปิ่นโต อีบุ๊ก’ ตั้งใจจะเป็นร้านหนังสือออนไลน์ที่นักอ่านสามารถใช้งานได้ทุกเพศทุกวัย เป็นพื้นที่ของการอ่านหนังสือออนไลน์ที่สะดวกและสบายใจที่สุดเท่าที่จะทำได้ แม้จะไม่สามารถเติมเต็มนักอ่านได้อย่างการเดินเลือกหนังสือในร้านหนังสือที่คุ้นเคยได้อย่างแทนที่กันได้ แต่ปิ่นโตเชื่อว่าร้านค้าอีบุ๊กเล็กๆ แห่งนี้จะเป็นพื้นที่สร้างความสุขให้นักอ่านทุกคนได้เป็นอย่างดีจากประสบการณ์ต่าง ๆ ที่มอบให้บนแพลตฟอร์มทั้งนี้สามารถซื้ออีบุ๊กของปิ่นโตได้ที่ https://pintobook.com/ และอ่านอีบุ๊กได้บนแอปพลิเคชั่น ‘ปิ่นโต’ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตในระบบ iOS , Android และ E-Reader ที่รองรับระบบปฏิบัติการ Androidสำหรับช่องทางในการซื้ออีบุ๊กสามารถชำระเงินได้ดังนี้1. บัตรเครดิต/เดบิต2. พร้อมเพย์3. Internet Banking4. เหรียญทอง ในกรณีที่มีบัญชีของ Fictionlog ผู้ใช้งานสามารถใช้กระเป๋าเหรียญทองในการชำระได้เลยโดยเติมเงินที่ Fictionlogดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น ‘ปิ่นโต’ (PINTO) เพื่ออ่านอีบุ๊กได้ที่iOS >> https://apple.co/3pNGEAq Android >> https://bit.ly/3cpfNaY ช่องทางติดตามข่าวสาร อัปเดตโปรโมชั่น ไม่พลาดทุกคูปองและกิจรรมดี ๆ จากทาง ‘ปิ่นโต’ ในอนาคตFacebook ‘Pinto E-book by Fictionlog’ > https://bit.ly/3eALEX8 Twitter ‘Pinto E-book by Fictionlog’ > https://bit.ly/3DdfhaN