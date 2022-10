“ทับทิม อัญรินทร์" น้ำตาไหล!! เข้ารับปริญญาเอก ลั่นรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจทำให้ครอบครัวภูมิใจ

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสาวเก่งแห่งวงการบันเทิงก็ว่าได้ สำหรับนางเอกสาว “ทับทิม อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์” ที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ภาพสวมชุดครุยหลังเรียนจบปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ ที่ Lyceum of the Philippines University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของประเทศฟิลิปปินส์ล่าสุด "ทับทิม อัญรินทร์" ได้ออกมาโพสต์ภาพแห่งความสำเร็จที่ได้เข้ารับใบปริญญาบัตร โดยมีคุณพ่อและคุณแม่เดินทางไปร่วมแสดงความยินดี พร้อมกับเขียนข้อความไว้ว่า "another step in my life, a big achievement that I’m entirely proud of myself. thank you to all Thai and Philippines professors for your help and advice. all of you are one of the important parts that made my graduation happen. ได้จับใบปริญญาแล้วน้ำตาจะไหล ปลื้มใจ อิ่มอกอิ่มใจ มีความสุข และรู้สึกได้ว่าทำให้ครอบครัวภูมิใจแหละ นี่คงเป็นการศึกษาที่สูงที่สุดในชีวิตแล้ว ต่อจากนี้จะตั้งใจทำงานให้เต็มที่ ขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจและร่วมยินดีกับทุกความสำเร็จของทับทิมเสมอนะคะ ปล. ข้อความจากดร.อัญรินทร์"ซึ่งงานนี้ก็มีเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการ รวมทั้งแฟนคลับ แห่เข้ามาแสดงความยินดีกับ “ดร.ทับทิม” กันอย่างท่วมท้น