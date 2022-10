รวมภาพแฟนมีต “ต้น ศรัณญ์” เสิร์ฟคอร์สของความสุขใน “CHEF TON’S OMAKASE” ฉลองวันเกิด แจกความฟินจนต้องยิ้มแก้มแตก

เต็มอิ่มไปด้วยความสุขที่ “ต้น – ศรัณญ์ อนันตะเศรษฐกูล” มอบให้เหล่าแฟนคลับได้มีช่วงเวลาดีๆ ไปด้วยกันในงาน “CHEF TON’S OMAKASE” แฟนมีตติ้งฉลองวันเกิดอายุครบ 24 ปีของหนุ่มต้นที่อบอุ่นและตื้นตันใจสุดๆ โดยเจ้าของวันเกิดมีความตั้งใจพร้อมทุ่มสุดตัวเพื่องานนี้ หลังประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงจากผลงานซีรีส์ “ร้ายนักนะรักของมาเฟีย” ที่เพิ่งออกอากาศทางช่อง GMM 25 จบไป จนได้เข้าไปนั่งอยู่ในใจเหล่าต้นรักของศรัณญ์ (ชื่อเรียกแฟนคลับ) โดยงาน CHEF TON’S OMAKASE จัดขึ้นด้วยกิมมิกสุดน่ารักให้ “เชฟต้น” มาเสิร์ฟความสุขให้ได้อิ่มใจ เรียกได้ว่าเป็นคอร์สของความสุขที่เชฟต้นจัดให้แบบเต็มที่ เพื่อเป็นการขอบคุณแรงซัพพอร์ตและความรักจากแฟนคลับ อิ่มความสุขกันไปเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 ณ LIDO CONNECT HALL 2เริ่มต้นโชว์ด้วยความคึกคักกับเพลงที่ชวนขยับกันได้ทั้งเพลง “I ไม่ O” และเพลง “Butter” ทำเอา 300 คนใน LIDO CONNECT HALL 2 มันส์กันตั้งแต่โชว์แรกที่ได้เห็นลีลาแดนซ์เบาๆ จากหนุ่มต้น ก่อนจะตะลึงไปกับความสามารถด้านดนตรีที่นักแสดงคนโปรดงัดออกมาโชว์ด้วยการร้องและเล่นกีตาร์ไฟฟ้าในเพลง “Easy” รันงานต่อไปด้วยความสนุกกับเพลงฮิต “ฉลามชอบงับคุณ” ที่ไม่ได้แค่หนุ่มต้นเอ็นจอยคนเดียว แต่ทั้งฮอลล์ต่างประสานเสียงบอกความในใจพร้อมกันว่า “ชอบคุณงับ” ทำเอายิ้มกันแก้มปริทั้งฮอลล์ ซึ่งงานครั้งนี้ต้นตั้งใจอย่างเต็มที่เพื่อแสดงให้แฟนคลับทุกคนได้เห็นถึงความพยายามที่จะพัฒนาตัวเองในทุกด้านเพื่อเติบโตไปอย่างมีคุณภาพงานอบอุ่นและสนุกขึ้นอีกเมื่อมีแขกรับเชิญสุดพิเศษมาสร้างวันดีๆ ร่วมกันกันทั้ง “ต้นน้ำ - เปี่ยมชล ดำรงสุนทรชัย” ที่เป็นเหมือนพี่ที่คอยช่วยเหลือในเรื่องการแสดงของต้น มาร้องเพลงด้วยกันในเพลงสุดซึ้ง “Love On Top” ก่อนจะยกเวทีให้ต้นน้ำได้เอ็นเตอร์เทนแฟนๆ ในเพลง “วันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละ”ยังไม่หมดลิสต์แขกรับเชิญ งานใหญ่ทั้งทีศิลปินสังกัด AHOLIC (อะโฮลิค) ก็ต้องมาร่วมวันสำคัญของต้นด้วยเช่นกัน เลยยกขบวนมาแจกความสุขในเพลง “ตกหลุมรักซ้ำๆ” ที่นอกจากต้นจะทั้งร้องและเล่นกีตาร์แล้ว ก็ยังมีก๊วนเพื่อนอย่าง โฟร์ค - ศุภกร อุตตนางกูร รับหน้าที่ร้องนำด้วย ส่วน ธัญ - ธัญชนิต ลิ้มศิลธรรม เล่นกลอง , เดช - ณรงค์เดช รุ่งอรุณ เป็นมือเบส และ เจได - จิรวิชญ์ อิศวเรศตระกูล เล่นคีย์บอร์ด จัดเต็มกันวงดนตรีใหญ่ขนาดนี้ จะไม่ให้ตกหลุมรักซ้ำๆ ได้ยังไงไหวและงานนี้จะขาดคนสำคัญอย่าง “ยุ่น - ภูษณุ วงศาวณิชชากร” ที่จับมือกันดังจากการเล่นซีรีส์ “ร้ายนักนะรักของมาเฟีย” ซึ่งแสดงคู่กันไปไม่ได้ เสียงกรี๊ดสนั่นฮอลล์ในนาทีที่ยุ่นปรากฏตัวบนเวทีเพื่อยกเค้กมาเซอร์ไพร์สพร้อมร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ ทำเอาเจ้าของวันเกิดอย่างต้นและทุกคนในฮอลล์ซึ้งไปตามๆ กัน กับมิตรภาพและเซอร์ไพร์สที่คาดไม่ถึง แล้วก็ถึงช่วงเวลาที่ซึ้งกันให้สุดเมื่อ “ต้น - ยุ่น” ร้องเพลงความหมายดีๆ คู่กันในเพลง “ชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอ” โดยมีแฟนคลับ 300 คนเป็นพยานในโมเมนต์สุดซึ้งครั้งนี้เต็มอิ่มไปในทุกโมเมนต์และเหล่าต้นรักของศรัณญ์ (ชื่อเรียกแฟนคลับ) ก็ยังฟินสุดๆ เมื่อเชฟต้น เจ้าของงาน CHEF TON’S OMAKASE จัดห้วงเวลาสุดพิเศษให้ได้แฟนคลับได้สนุกไปด้วยกันเพื่อขอบคุณที่ซัพพอร์ตกันมาตลอดด้วยการเล่นเกมส์สุดสนุก นอกจากนี้ยังคึกคักทวีคูณเมื่อแก๊งศิลปินสังกัด AHOLIC มาร่วมเล่นเกมส์ใบ้คำที่ชุลมุน ป่วน และฮากันสุดๆ นอกจากนี้ยังมีการประมูลเสื้อบาสเก็ตบอลจากหนุ่มต้นเพื่อนำเงินไปมอบให้กับองค์กรการกุศลอีกด้วยงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา แต่ Say Goodbye กันด้วยความสุขจากเสียงเพลงสุดซึ้งที่ต้นมอบให้เป็นตัวแทนคำบอกรักถึงแฟนคลับที่คอยสนับสนุนกันมาตลอด โดยหนุ่มต้นได้หยิบกีตาร์โปร่งมาส่งท้ายความสุขในเพลง “รอยยิ้มของทุกวัน” ก่อนจะลงจากเวทีไปหาต้นรักของศรัณญ์ เพื่อถ่ายรูปโพลารอยด์ร่วมกันไปพร้อมกับการร้องเพลง “Polaroid Love” โดยมีการ Hi Touch พร้อมแจกโปสการ์ดพร้อมลายเซนต์ และถ่าย Photo Booth กับแฟนคลับผู้โชคดีอีกด้วย เรียกได้ว่างานในครั้งนี้ทุกคนกลับบ้านไปด้วยความสุขล้นใจที่เชฟต้นจัดคอร์สของความสุข ให้แบบเต็มที่ สนุก ถึงใจ ทุกอย่างทำด้วยใจ สมกับความตั้งใจของต้นที่อยากสร้างความทรงจำดีๆ ร่วมกันกับแฟนคลับในวันเกิดปีนี้ที่เป็นงานฉลองที่ยิ่งใหญ่ในช่วงเวลาที่ประสบความสำเร็จในทุกอย่าง ซึ่งไม่เพียงแค่ต้นที่มอบความสุขให้กับแฟนคลับเท่านั้น เหล่าต้นรักของศรัณญ์ก็ยังจัดโปรเจ็คใหญ่ขึ้นจอ LED ตามตึกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สยามพารากอน , MBK Center , ตึกเอ็มไพร์ทาวเวอร์, เทอร์มินัล 21 รวมถึงยังมีร้านคาเฟ่ต่างๆ ที่แฟนคลับได้ร่วมทำโปรเจ็คในวันเกิดของต้นในปีนี้อีกด้วย