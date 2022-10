“เอมมี่ มรกต” เปิดตัวผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก AgiAgi ผสานความใส่ใจจากคุณแม่สู่ลูกน้อย พร้อมคนบันเทิงร่วมยินดี

​AgiAgi (อากิ อากิ) แบรนด์ที่เกิดจากความตั้งใจและพิถีพิถันของคุณแม่สองคน“เอมมี่ - มรกต แสงทวีป” และ “บี - นนท์ทิพย์ ชลสายพันธ์” ที่ต้องการเลือกสรรผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกน้อย เพราะเข้าใจถึงความรู้สึกของคุณแม่มือใหม่ที่เต็มไปด้วยความกังวล ไม่ยอมเสี่ยงใช้ผลิตภัณฑ์อะไรก็ได้ และมองหาผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กที่มีความเป็นธรรมชาติ (Organic) จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ทั้งสองอยากส่งมอบสิ่งที่มั่นใจว่าดีสำหรับลูกน้อยให้คุณแม่ทุกคนได้อุ่นใจไปกับผลิตภัณฑ์ของ AgiAgi โดยภายในงานมีเหล่าเพื่อนสนิท และคนในวงการบันเทิงมาร่วมแสดงความยินดี อาทิ เอมี่ กลิ่นประทุม, ครีม - เปรมสินี รัตนโสภา และ ท็อป - ณัฐเศรษฐ์ พูนทรัพย์มณี รับหน้าที่เป็นพิธีกรตลอดกาล ณ ชั้น 2 EMJOY อาคาร C ห้างเอ็มควอเทียร์​สำหรับคำว่า “Agi” มาจากภาษาเกาหลีที่แปลว่า เด็กทารก เมื่อออกเสียงซ้ำ ๆ แบบที่เด็ก ๆ ชอบพูดกัน จึงเป็นที่มาของชื่อ AgiAgi ตัวแทนของช่วงเวลาพิเศษของคุณแม่กับลูกน้อยที่อบอวลไปด้วยความรักและความผูกพัน​จากจุดเริ่มต้นจนกลายมาเป็นไอเดียในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กที่อ่อนโยนจากธรรมชาติ ผ่านขั้นตอนในการเลือกส่วนผสมที่ลงตัวที่สุด เพื่อใช้ดูแลความสะอาดให้กับลูกน้อย ปลอดภัยสำหรับทุกผิวสัมผัส เพราะผิวเด็กบอบบางกว่าผู้ใหญ่ถึง 5 เท่า และมาพร้อมกลิ่นหอมสดชื่นอ่อนโยนอย่างเป็นธรรมชาติ ตัวช่วยสำหรับคุณแม่มือใหม่ทุกคนในการดูแลลูกน้อยให้เติบโตอย่างมีความสุขกว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ดีที่สุดเพื่อลูก ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แบรนด์ได้วิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ทุกตัวผลิตจากโรงงานมาตรฐานระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กมานานกว่า 40 ปีผลิตภัณฑ์ของ AgiAgi มีสารสกัดที่โดดเด่นอย่าง Mango Extract เป็นสารสกัดจากกรดอินทรีย์ธรรมชาติ หรือ organic acid นิยมใช้เป็นสารทำความสะอาด (cleaning agent) ที่ทั้งอ่อนโยนแต่มีประสิทธิภาพในการกำจัดคราบต่าง ๆ บนเสื้อผ้าได้เป็นอย่างดี รวมถึงปราศจาก SLS, SLES, พาราเบน และสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อลูกน้อย จึงได้รับการรับรองจาก COSMOS (certificated in France) ซึ่งเป็น 1 ใน 2 มาตรฐานออร์แกนิกที่ได้รับความน่าเชื่อถือมากที่สุดของโลกสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ AgiAgi จากสารสกัดธรรมชาติ มีสินค้า 5 ประเภท ประกอบด้วย1. น้ำยาซักผ้า (Baby Fabric Wash) Blossom my worldขนาด 750 ml. ราคา 285 บาทผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้าเด็กที่อ่อนโยนต่อผิวลูกน้อย พร้อมทำความสะอาดและขจัดคราบล้ำลึกด้วยสารสกัดกรดอินทรีย์ธรรมชาติ จาก Mango Extract ล้างออกง่าย ลดการสะสมของแบคทีเรียที่เป็นต้นเหตุของผ้าเหม็นอับ2. น้ำยาปรับผ้านุ่ม (Baby fabric softener) Twinkle, Giggle, Cuddle star ขนาด 750 ml. ราคา 285 บาทผลิตภัณฑ์น้ำยาปรับผ้านุ่ม กลิ่นหอมผ่อนคลายจากธรรมชาติด้วยเทคโนโลยี VivaScentz ล็อคความหอมสดชื่นไว้ที่ใยผ้า โดยไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวลูกน้อย พร้อมช่วยลดกลิ่นอับและกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ด้วยส่วนผสมจาก Mango Extract อ่อนโยนต่อผิวสัมผัสของลูกน้อย3. สเปรย์ทำความสะอาดอเนกประสงค์ (Multi-Surface cleaner spray) A whole clean world ขนาด 500 ml. ราคา 250 บาท สเปรย์ทำความสะอาดอเนกประสงค์ สำหรับทำความสะอาดทุกพื้นผิวสัมผัสได้ทันทีแบบไม่ต้องล้างออก มี pH balance อ่อนโยนและปลอดภัยในทุกการสัมผัส และสารสกัดกรดอินทรีย์ธรรมชาติจาก Mango Extract ที่ช่วยขจัดสิ่งสกปรกได้อย่างมีประสิทธิภาพ4. น้ำยาล้างขวดนมและจุกนม (Baby bottle & Nipple liquid cleanser) Grow young together ขนาด 500 ml. ราคา 275 บาทผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างขวดนมและจุกนม อ่อนโยนอย่างมีประสิทธิภาพ ล้างคราบโปรตีนและไขมันได้หมดจด ด้วย Mango Extract ที่มีประสิทธิภาพในการขจัดสิ่งสกปรก และอ่อนโยนต่อผิวสัมผัส ไม่ระคายเคืองขณะใช้งาน ไม่ทิ้งกลิ่นหลังล้าง ไม่มีสารตกค้าง5. น้ำยาล้างผักผลไม้ (Vegetable & Fruit & wash) Veggie. Fruity. Wash. ขนาด 400 ml. ราคา 250 บาทน้ำยาสำหรับล้างผักผลไม้ให้สะอาดปลอดภัย ด้วยสารทำความสะอาด food grade ปลอดภัย ได้รับการรับรองจาก US FDA ไม่ทำให้ผักผลไม้เสียรสชาติ ยืดอายุให้เก็บได้นาน ไม่มีสารตกค้าง กำจัดจุลินทรีย์ เชื้อรา สิ่งสกปรกและแว็กซ์เคลือบผลไม้สุดท้ายนี้สำหรับคุณแม่ทั้งมือใหม่ มือเก่า ผลิตภัณฑ์ของ AgiAgi จะคอยอยู่เคียงข้างเพื่อช่วยดูแลทุกโมเมนต์พิเศษของครอบครัว เพราะเราสร้างสรรค์ AgiAgi ขึ้นมาเพื่อให้ทุกวินาทีเป็นช่วงเวลาคุณภาพของครอบครัวอย่างแท้จริงผลิตภัณฑ์ AgiAgi มีจำหน่ายทางช่องทางออนไลน์แล้วที่ Line Official: @agiagi.baby,Official Store บนLazada: https://www.lazada.co.th/shop/agi-agi-baby และLine Shopping: https://shop.line.me/@agiagi.baby ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.agiagi.baby/# และ Facebook/ Instagram: agiagi.baby