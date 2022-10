“แอน จักรพงษ์” แถลงซื้อกิจการ MUO หวังคืนทุนพันล้านใน 2-3 ปี ไม่สนใครจะเคลมเป็นที่หนึ่ง มีจักรวาลในมือแล้ว

หลังเมื่อวานนี้ (26 ต.ค.)สาวข้ามเพศหมื่นล้าน เจ้าของได้ออกมาแถลงการณ์ ว่าบริษัททุ่มเงินกว่า 800 ล้านซื้อกิจการ Miss Universe Organization (MUO) มาครอบครองแต่เพียงผู้เดียวแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ พร้อมประกาศกฎแบบสับแบบใหม่ ว่าต่อไปสาวข้ามเพศ หรือผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว จะสามารถเข้าประกวดบนเวทีนี้ได้ เพี่อความเท่าเทียมล่าสุดวันนี้ (27 ต.ค.) ก็ได้มีการจัดงานแถลงข่าวอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารองค์กรนางงามจักรวาล และประธานองค์กรนางงามจักรวาล เข้าร่วมงานผ่าน Video Conference ซึ่งงานนี้ “แอน จักรพงษ์” ในฐานะเจ้าของหมาดๆ ก็ได้มาตอบทุกคำถาม ทุกข้อสงสัย ต่อกองทัพสื่อมวลชน พร้อมเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถือครองกิจการ รวมไปถึงประกาศทิศทางของเวที Miss Universe ก่อนจะยืนยันว่า…ไม่มีการจิ้มนางงามที่ถูกใจ มารับมงกุฎไปแบบง่ายๆ แน่นอน“ไม่มี มีแต่นั่งดู แล้วบอกว่าคนนี้สวยเนาะ (ไม่มีจิ้ม?) ไม่มีเราอยากให้บริษัทถูกพัฒนา หรือว่าเราอยาก peace ตัวเราเอง คุณอยากจะ long-term หรือ short-term long-term คืออยู่คู่ตราบนิรันดร์กาล ในจักรวาลตลอดไป ด้วยคุณภาพ ไม่ใช่เพราะมาแล้ว Meet use up power ในการที่ฉันเป็น Owner ฉันชอบใคร ฉันมี Benefit กับใคร แล้วเอาคนนั้นขึ้นมา ไม่ควรที่จะ Deserve ในการที่จะมี Ownership เลย แม้กระทั่งเปอร์เซ็นต์เดียวค่ะ”หวังคืนทุนพันล้านใน 2-3 ปี เพราะนี่คือ JKNเท่านั้นเองค่ะ มันแป๊บเดียวเองค่ะ”เริ่มงานทันทีกับเวที Miss Universe 2022 ที่จะจัดขึ้น 14 ม.ค. 66 ณ เมืองนิวออร์ลีนส์ สหรัฐอเมริกา“ไปตั้งแต่ก่อนคริสต์มาสแล้ว จัดวันที่ 14 ที่ นิวออร์ลีนส์ หลายๆ คนก็เริ่มถามถึงตั๋วแล้ว เราจัดวันที่ 14 เป็น Final competition ถ่ายทอดสดทั่วโลก ถ้าในเมืองไทยก็คือช่อง JKN 18 แต่แน่นอนว่าคนที่จัด ทีมงานของพวกเราที่นิวยอร์ก ก็คือที่กรุงเทพฯ เนี่ย ไปกันหมดเลยตั้งแต่ก่อนคริสต์มาสแล้ว แล้วก็มีมงกุฎใหม่จาก Mouawad คำสั้นๆ เลยของแอน จักรพงษ์ คือจงเปลี่ยนแปลงแรงกดดัน ให้เป็นกลายเป็นแรงผลักดัน นั่นคือคอนเซ็ปท์ของมงกุฎปีนี้ค่ะ”รูปแบบการประกวด ใช้เวลา 3 อาทิตย์เหมือนเดิม“ก็คงจะใช้เวลา 3 อาทิตย์เหมือนเดิมนะคะ ตั้งแต่รอบพรีลิมไป นางงามหลายๆ คนเนี่ย เราได้ยินมา ไปเก็บตัวตั้งวันที่ 14-15 ธ.ค. เลย แต่กำหนดเข้ากองคือวันที่ 4 ม.ค.”ชอบฟังคอมเมนต์ จะได้นำไปพัฒนาและเรียนรู้“เรากลับยิ่งชอบคำคอมเมนต์นะคะต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ต้องถ่อมตัว นี่คือสิ่งที่เราชอบมากๆ”ไม่ได้เข้ามาเปลี่ยนกฎในการตัดสิน เพราะให้เกียรติ “เอมี่” และ “พอลล่า” แค่ Add Value เพิ่มเข้าไป“ก็คงต้องให้เกียรติทั้งคุณเอมี่และคุณพอลล่า ตัวเราจะไม่มองว่าเราเป็นบอส จะมาเปลี่ยนโน่นนี่ คงฟังเขาก่อน ว่าเขาทำยังไง แต่สิ่งที่ Add in เข้าไป คือ Add Value เฉยๆ เพราะการให้เกียรติคนที่เขานั่งทำงานกันอยู่นาน โดยเฉพาะพอลล่า ซึ่งเกือบ 25 ปีแล้ว ตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีทรัมป์ เขาก็ทำของเขาได้ดี เราก็อยากจะให้เกียรติเขา เพราะช่วงที่เขาเจริญเติบโตรุ่งเรือง ตอนนั้นไม่เห็นมีคนชมเขาบ้าง พอเวลาช่วงโควิดเหนื่อยๆ มันก็เหนื่อยทุกคน คอมเมนต์เขา เราก็ปลอบใจเขา มีอะไรที่อยู่เคียงข้างเขาได้เราต้องทำเตรียมทำเนียบมงกุฎที่ประเทศไทย“ก็คือจะทำตั้งแต่อันที่หนึ่งยันปัจจุบัน ก็จะมาอยู่ที่ประเทศไทย ให้ได้ทั้งหมด เพราะบนตัวก็ไม่ได้อยู่แล้ว แต่ก็หาจนเจอจนได้ เพราะมันมีการประมูลไปในอดีต เราก็ต้องเอากลับเข้ามาค่ะ”จะมี Academy ของ Miss Universes ที่ไทยแน่นอน“โอ้ย…มีอะคาเดมี่อยู่แล้ว จริงๆ เราปิดดีลมา 2 เดือนกว่าแล้ว เข้าพูดคุยบริหารมาอย่างเงียบๆฉะนั้นการที่เราจะรวบรวมของทุกสิ่งทุกอย่างให้มันอยู่ในที่เดียวกัน มันไม่ใช่เฉพาะมงกุฎนะ 70 ปีทีผ่านมาเชื่อไหมว่าฟุตเทจไม่เคยมีการเก็บเลย ต้องมาเก็บที่ประเทศไทย เอามาเก็บให้หมด มงกุฎเราก็กะเอามาเก็บที่นี่ให้หมดค่ะ ต้องเจอกันให้ได้ เราอยากให้ประวัติศาสตร์จักรวาลนี้เป็นของพวกเราทุกคน”มีสิทธิ์ครอบครองทั้งชีวิต เพราะไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์ แต่ซื้อทั้งบริษัท“อ๋อก็คือว่าที่โน่นเขาไม่ได้ห้าม ว่าคนต่างชาติถือไม่ได้ ที่โน่นเขาให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ”ลิขสิทธิ์ Miss Universe Thailand ยังเป็นของ “ปุ้ย ปิยาภรณ์ แสนโกศิก” ไม่ได้เปลี่ยนมือ ให้ “เต้ กันตนา”“พี่ปุ้ยก็ทำดีอยู่แล้วหนิคะ (มีข่าวว่า ปุ้ย ใกล้หมดสัญญา จะเปลี่ยนเป็น เต้ กันตนา แทนจริงไหม?) เหรอคุยเรื่องอื่น กับพี่ปุ้ยก็มีคุย ส่งข้อความมาสวัสดี ขอบคุณนะคะ แล้วก็ยินดีด้วย พี่ปุ้ยก็เคยมาเจอ พาอแมนด้ามาเจอที่นี่ น่ารักค่ะ (ยืนยันว่าพี่ปุ้ยยังทำต่อ?) ใครทำอะไรดี จงทำต่อไป มีแต่เราต้องส่งเสริม เขาทำดีออก เวทีปีนี้ก็สวยมากเลย อลังการมาก ลงทุนตั้งใจขนาดนี้ เราต้องเห็นใจ สนับสนุน และปรบมือให้เขา (ยังเชื่อมือกัน?) เชื่อค่ะ (เวทีต่อไปก็จะเป็นของ TPN?) พี่ปุ้ยอยากทำต่อไหมละคะ”เผยมีเจ้าอื่นมาเสนอขอซื้อลิขสิทธิ์ แต่ส่วนตัวคิดว่า “ปุ้ย” ทำหน้าที่ได้ดี เพอร์เฟกต์แล้ว“มีค่ะ ถ้าเขาหมดสัญญาก็ทำต่อค่ะ แต่ส่วนตัวก็มองว่าพี่ปุ้ยเพอร์เฟกต์แล้วนะคะ ทำหน้าที่ได้ดีมาก ยังเป็นพี่ปุ้ยอยู่ค่ะ”เหลือเวลาไม่มาก แต่จะทำให้ดีที่สุด กับเวที Miss Universe ต้นปีหน้า“เรามีเวลาเหลืออีกไม่กี่เดือน คงทำดีที่สุดเท่าที่จะทำก่อน แล้วมันอยู่ที่นิวออร์ลีนส์ การวางแผนค่อนข้างที่จะไปไกลพอสมควรแล้ว เราสามารถ Add Value อย่างที่พูดไป ว่าคงไปเน้นที่คุณภาพของผู้หญิงที่จะเป็น iconic ของโลกเพราะแต่ละประเทศมองความสนุกเป็นอีกแบบหนึ่ง เรารู้แหละว่าความคิดความอ่านของแฟนนางงามเป็นยังไง แค่กาลเวลาที่มีอันน้อยนิด ก็อยากจะบอกว่าเราทำดีที่สุดนะ แล้วมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆ”ส่วนตัวก็อยากเห็น Miss Universe ในรูปแบบใหม่เหมือนกัน แต่อะไรที่ดีๆ ก็จะเอากลับมา“ตัว JKN ยังอยากเห็นเลย อยากเห็นผู้หญิงที่ Speech out มีความสวยอันดับหนึ่งก่อนเลย มองเลย อะไรที่เป็นความคลาสซี่ที่คนชอบ จะเอากลับมา อะไรที่มันเป็นเจนเนอเรชั่นนี้ ที่ต้อง Add in เข้าไป ก็ควรจะต้องเพิ่มไป ทุกอย่างที่คนต้องมี แล้วความคิดความอ่าน ที่นำทางคนได้ เป็น IKONIC Women ที่สามารถทรานฟอร์มตัวเอง ข้ามผ่านอุปสรรคได้ เพราะโลกเดี๋ยวนี้มันอยู่ยาก มันเหนื่อย อยากให้เวลา Miss Universe คนคนนี้ที่ 1 ปีเปลี่ยน 1 ครั้ง แล้วรู้สึกได้เลยว่าชั้นมีความหวัง มีแรงบันดาลใจในการทำงาน”คำว่าค้านสายตา จะไม่มีวันเกิดขึ้นกับ JKN“คำว่าค้านสายตาเนี่ย อันดับ 1 ก่อนเลย คำว่าถูกใจคน คนถูกใจไม่ได้ทั่วโลก ฉันไม่ถูกใจ ฉันชอบคนนั้นคนนี้ อันนี้ห้ามไม่ได้ แต่ยุติธรรมที่สุดทำได้”ไม่ซีเรียสคนเปรียบเทียบกับอีกหนึ่งเวที ที่มีคนไทยถือลิขสิทธิ์ รู้สึกขอบคุณ และเลิฟทุกคนที่ส่งเสริมผู้หญิง“คืออยากจะบอกแบบนี้ว่าใครจะเป็นที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่ สำหรับแอนไม่สำคัญหรอก เราทำให้ดีที่สุด ประชาชนจะเป็นคนตัดสินเอง อะไรก็แล้วแต่ ไม่สำคัญเท่ากับว่าเราทำดีให้กับผู้หญิงทุกคน ถ้าเขาพัฒนาขึ้น เขาดีขึ้น แล้วต่างคนก็ต่างทำธุรกิจดี ทำเถอะ นั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะ”ไม่สนใครจะเคลมว่าเป็นที่หนึ่ง แค่ทำงานของตัวเองให้ดีที่สุดก็พอ มีจักรวาลอยู่ในมือ“(หัวเราะ)นั้นคือสิ่งที่เราโฟกัส เอาพลังงานไปพัฒนาธุรกิจ พัฒนานางงามทุกคน ผู้หญิงที่ทุกคนที่เขาอยากจะถีบตัวเองขึ้นมา แล้วกลายเป็น The ikon of the World”กฎที่เปิดโอกาสให้คนมีครอบครัวแล้วมาประกวดได้ น่าจะเป็นปีหน้า เพราะปีนี้ไม่ทันแล้ว“เริ่มแล้วนิ ก็น่าจะเป็นปี 2023 ค่ะ ปีนี้รู้สึกไม่ทันนะ”มง 3 จะมาไหมขึ้นอยู่กับคนประกวด จะเป็นเสือต้องนิ่ง สยบความเคลื่อนไหว“มง 3 มาไทยไหม ก็ต้องถามคนประกวดเขาพร้อมเปล่า พูดกันชัดๆ คือหนึ่งต้องสวยจึ้ง สองถ้าจะเป็นเสือ ก็เป็นเสือนิ่งๆ เสือชีตาร์คอยเวลานิ่ง แต่รู้ว่าจะขย้ำเหยื่อเมื่อไหร่ ความสงบสยบความเคลื่อนไหว เวลาตอบคำถามก็จบค่ะ”