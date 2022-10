“อิงฟ้า วราหะ” ฟาดกลับทัวร์เวียดนาม คงไม่รู้ว่า you can make love ใช้ได้ เหน็บเก่งภาษาอังกฤษ ไม่ได้แปลว่าฉลาด

มาพูดคุยหลังการประกวด Miss Grand International 2022 ที่ประเทศอินโดนีเซียเสร็จสิ้น ซึ่งได้คว้าตำแหน่งรองอันดับ1 Miss Grand International มาครองเรียบร้อยแล้ว เจ้าตัวก็มาไลฟ์สดเปิดใจหลังคว้าตำแหน่ง เพราะเล่าวินาทีที่ยืนจับมือ รอฟังคำตัดสินว่าใครจะคว้ามงให้ฟังว่า….“ฟ้าก็ทำเต็มที่ที่สุด มันไม่มีอะไรต้องกลัว มันอยู่ในจุดที่เราใส่สุดเลย ที่ร้องไห้ น้ำตาไหล มันไม่ได้เป็นความเสียใจแต่มันเป็นความดีใจที่มันปลื้มปริ่มมากๆ ตอนที่ฟ้าอยู่บนเวทีและมองลงไปข้างล่างแฟนคลับเอาธงชาติไทยมาปู และเป็นธงชาติที่ใหญ่มากๆ มันน้ำตาไหลเพราะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรืออินเตอร์แฟน แฟนคลับอินโดนีเซีย แฟนคลับเวียดนาม มันทำให้ฟ้าดีใจมากๆ ว่าเราทำให่เขาภูมิใจได้แล้วมันสมเหตุสมผลที่สุดแล้ว ตอน ณ ที่จับมือ เรารู้สึกเลยว่าถ้าใครได้ไปต่อ ถ้าเขาได้ตำแหน่งคือเหมาะสมที่สุดแล้ว หรือถ้าเราได้เราก็ทำเต็มที่ในหน้าที่ของเรา พอประกาศว่าเป็นมิสแกรนด์บราซิล ก็คือเขาสมควรที่จะได้ตำแหน่งนี้แล้วจริงๆ ฟ้าทำเต็มที่ที่สุดแล้วทุกรอบ ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไง“ณวัฒน์ อิสรไกลศีล” ร่วมเคลียร์ ยันกองประกวดไม่ได้สนับสนุนช่วยเหลือแม้จะเป็นนางงามไทย ทุกอย่างที่เห็นคือความสามารถ คิดเอง ทำเอง เลือกเอง ตัดสินใจเอง ของ “อิงฟ้า” ล้วนๆไม่ได้บอกอะไรเลย มันเหมือนจะโหดร้ายแต่มันก็ต้องเป็นไปตามกฎกติกาเนอะ ได้ทดสอบความแข็งแกร่ง ครั้งนี้ก็ได้ประสบการณ์เยอะนะ”อิงฟ้าเผยต่อว่า “ฟ้าได้ประสบการณ์เยอะมากๆ มีเงินก็ซื้อไม่ได้ มันคุ้มค่ามากๆ เหมือนเราได้สังคมใหม่ สภาพแวดล้อมใหม่ วัฒนธรรมใหม่ๆ จากเพื่อนๆ ได้ภาษาด้วย มันได้มากกว่าการมาประกวด เวลา1 เดือนมันผ่านไปเร็วมาก กองไม่ได้ช่วยอะไร ฟ้าเลือกเองทุกอย่างแม้กระทั่งเสื้อผ้า หน้า ผม การแต่งหน้าเรามาแพลนทุกอย่างในหัว ทุกอย่างที่เราเลือกมามีคอนเซ็ปต์หมด ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไง ถึงเราจะพลาด โดนสาป หรือโดนด่า ก็ขอให้เราได้เลือกสิ่งที่เราชอบ สิ่งที่เราเลือกเอง เราจะไม่เสียใจอยากเสนอถึงความเท่าเทียมกัน เราอยากพูดถึงความเป็นผู้หญิงยุคใหม่ที่สวย เก่ง สตรอง เลยรีเควสไปเลยว่าขอชุดสีดำ พี่ดีไซเนอร์ก็บอกจะเอาจริงเหรอเพราะมันไม่เคยมีใครใส่สีดำ เลยบอกว่าเรามั่นใจ เราขอสีดำ แล้วมันเกี่ยวกับ stop the war now ด้วยพูดถึงแฟนคลับเวียดนามและแฟนคลับไทย การประกวดจบลงแล้ว อย่ามาถกเถียงกันเลย“แฟนคลับเวียดนามน่ารักมากจริงๆ แน่นอนว่าเมื่อมีการประกวด ก็ย่อมมีแพ้ มีชนะ มีลำดับของมัน เราตัองรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย การประกวดฟ้ารู้แล้วว่าทำไมเขาต้องเก็บตัว 1 เดือน เพราะว่าเขาดูทุกอย่างว่าเราสามารถทำงานได้ไหม การทำงานร่วมกันเป็นเช่นไร ทุกอย่างมันมีผลหมด ไม่ใช่แค่ออนสเตจอย่างเดียวรวมถึงแฟนคลับคนไทยด้วย ฟ้าว่าเราอย่าไปถกเถียงกันเลย ตอนนี้มันสิ้นสุดการประกวดแล้ว อยากให้ทุกคนมูฟออนและโฟกัสกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ดีกว่า”แชร์เกร็ดความรู้คำว่า you can make love ที่ตนใช้ในการพูดสปีช สามารถใช้ได้ ไม่ผิดแปลกอะไร“ฟ้าเตรียมตัวมาคุยเรื่องนี้ด้วย เป็นเกร็ดความรู้ ที่หลายๆ คนอาจจะไม่รู้กับรอบสปีชของฟ้า บางคนบอกว่าที่ฟ้าสปีชออกไปกล้วว่าจะเกิดปัญหา กลัวจะเกิดผลลัพธ์ที่ตามมา ต้องพูดอย่างนี้นะคะว่าการที่เราเป็นนางงาม เวลาที่เราออนสเตจเสียงของเรา…แล้วสิ่งที่เราจะพูดไปเราเชื่อว่ามันไม่ได้มีความสแลงอะไร ทุกคนไม่ต้องไปซีเรียสกับตรงนั้นคำนี้เป็นประเด็นมากๆ กับคำว่า you can make love ต้องบอกอย่างนี้ว่าฟ้าเชื่อว่าแฟนคลับเวียดนามบางคนก็ไม่รู้ในเรื่องนี้ มันอาจจะมีคำที่… เราตื่นเต้นและมีเวลาคิดน้อยมาก เราไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษ เราเลยใช้คำที่มันรวบไปหน่อย แต่จริงๆ แล้วในต่างชาติแต่จริงๆ you can make love ในต่างชาติจริงๆ ที่เป็นเจ้าของภาษาเขาไม่ได้ซีเรียส”แซะการพูดภาษาอังกฤษเก่ง ไม่ได้แปลว่าคุณฉลาด มันไม่ใช่เรื่องตลกที่จะมาบูลลี่กัน“แต่คำนี้ของฟ้า เรามาประกวด เรารู้อยู่แล้วว่าใจความสำคัญของการประกวดปีนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องสงคราม ซึ่งเรารู้กันอยู่แล้ว stop the war now เป็นคำที่เราเตรียมทำการบ้านมาอยู่แล้วก่อนเข้ากองประกวด ฟ้าจะเล่าเป็นเกร็ดความรู้ไปพร้อมๆ กันให้ทุกคนได้เรียนรู้ หลายๆ คนอาจจะไม่รู้ สามารถไปเสิร์จหาดูได้กับคำว่า make love,not warสมัยก่อนน่าจะเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี 1960 เป็นสงครามระหว่างเวียดนามกับอเมริกา ในช่วงนั้นก็จะมีประชาชนชาวอเมริกาออกมาเรียกร้องให้หยุดเถอะ อย่าทำสงครามเลย เลยมีการออกมาเรียกร้องกันขึ้น ตอนนั้นคำว่าที่ออกมาบอกเพราะเราไม่ได้จะสื่อความหมายในแบบที่หลายๆ คนตกใจว่าทำไมฟ้าถึงพูดคำนี้ มันมีความหมายและมันเป็นสโลแกนของมัน อยู่ที่คนจะตีความ ที่มันแปลกคือคนเอเชียด้วยกันกลับมาบูลลี่เรื่องการพูดภาษาอังกฤษ พูดตรงๆ นะว่ามันเป็นเรื่องที่แก้ไขยากมากภาษาอังกฤษมันเป็นภาษากลางที่คนใช้กันในการสื่อสารระดับโลก ฉะนั้นถ้าคนประเทศอื่นที่เขาจะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับคนทั่วโลก โดยเฉพาะมันไม่ใช่ภาษาบ้านเกิดเขา มันไม่ใช่เรื่องตลกที่จะมาบูลลี่กัน”