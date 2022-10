"อ้อม พิยดา" ส่งรายการ The Shock ลง Flex 104.5 รับเดือนหลอนฮาโลวีน!!

ก็ประสบความสำเร็จกับงานมิวสิคเฟสที่คนร่วมงานแน่นเต็มทุกพื้นที่

ในเดือนกันยายน 65 ที่ผ่านมาของภายใต้การบริหารงานโดยต้อนรับเดือนแห่งเทศกาลผีผีอย่างฮาโลวีนก็จับมือเจ้าพ่อรายการผีส่งรายการให้สามารถฟังได้ที่คลื่น Flex 104.5สำหรับรายการ The Shock นั้นถือกำเนิดโดย ป๋อง-กพล ทองพลับ และอยู่คู่คนชอบฟังเรื่องผีไทยมายาวนานกว่า 20 ปีแล้ว ซึ่งมีจุดเริ่มต้นขึ้นที่หน้าปัดวิทยุและส่งผ่านต่อเนื่องมาตามรูปแบบพฤติกรรมคนฟังที่เปลี่ยนไปในแต่ละสมัยจนมาสู่การไลฟ์เล่าเรื่องผีผ่านโซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์ม จนล่าสุดมีกระแสคนฟังอยากได้ฟีลลิ่งฟังรายการผีผ่านคลื่นวิทยุกลับมาจำนวนมาก อ้อม พิยดา ผู้บริหารคลื่นมือทองจึงรีบคว้า ป๋อง กพล และรายการ The Shock มาร่วมงานกันในรูปแบบ Content Partnerโดยอ้อม พิยดา เล่าว่า ‘สำหรับ Flex 104.5 นั้นเรามีจุดยืนที่ชัดเจนในการนำเสนอต่อกลุ่มเป้าหมาย แฟนๆ คลื่น ไม่ใช่แค่เพียงการเป็นคลื่นเพลงแต่เรามีความเป็น Music & Variety อ้อมและทีมงานพยายามที่จะวางแผนทำกิจกรรมหรือจัดรายการใหม่ๆ มาเอาใจแฟนๆ เสมอ ให้มีมูฟเมนต์ความสดใหม่ของคอนเทนต์รายการอย่างต่อเนื่อง และในเดือนแห่งความหลอนทั้งทีอ้อมจึงตั้งใจจับมือพี่ป๋องเสิร์ฟคอนเทนต์ขนหัวลุกเลือกรายการ The Shock เพื่อชวนฟังเรื่องเล่าผีผีเรื่องหลอนได้ทาง Flex 104.5 ด้วย’ส่วน ป๋อง กพล เสริมต่อว่า ‘รายการผี The Shock ของผมเกิดขึ้นและมีชื่อเสียงมาจากหน้าจอวิทยุ และผมเชื่อว่าคนฟังวิทยุเหมาะกับการทำรายการผีผีมากๆ เพราะการฟังมันสร้างประสบการณ์การหลอนให้ได้สูงสุดเพราะความหลอนสิ่งหนึ่งมาจากการฟังแล้วจินตนาการต่อ ผมดีใจมากที่อ้อมมาชวนให้กลับมาปล่อยความหลอนผ่านคลื่นไปพร้อมกันที่ Flex 104.5 เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เพิ่มโอกาสให้คนฟังมากขึ้น’แฟน Flex 104.5 และแฟน The Shock สามารถฟังความหลอนไปพร้อมกันไม่ว่าจะฟังคนเดียว ฟังกับแฟน ฟังแล้วชวนเพื่อนหลอนก็ทำได้ทุกรูปแบบในวันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลาดีผีหลอกเที่ยงคืนถึงตีสาม ย้ำอีกครั้งทางวิทยุที่ Flex 104.5#Flex1045 #FlexConnect #JEEPTK #AOMPIYADA