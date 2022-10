“ณวัฒน์” ผิดหวัง! พฤติกรรมแฟนนางงามเวียดนาม หลังอันฟอลฯ ไอจีมิสแกรนด์อินเตอร์ฯ เป็นล้าน!

การประกวดจบ แต่ดรามาไม่จบ กรณีที่แฟนนางงามเวียดนามแห่อันฟอลโลว์อินสตาแกรม มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เหตุนางงามชาติตัวเองไม่สามารถคว้ามงมิสแกรนด์อินเตอร์ฯ ได้ เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา อีกทั้งยังเข้ารอบลึกแค่ 20 คนเท่านั้น จนทำให้ยอดผู้ติดตามไอจีของมิสแกรนด์อินเตอร์เดิมมีผู้ติดตามกว่า 6 ล้านคน ตอนนี้ลดลงเหลือ 4.5 ล้านคนโดยเฟซบุ๊ก ฉันชอบดูนางงาม ได้โพสต์อ้างข้อความ เป็นความรู้สึกของบอสเวทีมิสแกรนด์ ระบุว่า บอสรู้สึกผิดหวังกับเวียดนามมาก ยอดติดตามหายไปไม่เป็นไร แต่การที่เวียดนามทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ทั่วโลกมองว่าไม่น่ารัก เวียดนามได้รางวัล Country power of the year คือที่สุดแล้ว และ ND ก็ได้รางวัล Golden Grand Award คือสุดๆ แล้วในปีนี้