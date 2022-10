“แอน จักรพงษ์” ทุ่ม 800 ล้าน สร้างตำนานสาวข้ามเพศพันล้าน ซื้อกิจการ MU เป็นเจ้าของคนเดียว 100%

หลังจากที่มีการปล่อยข่าวลือว่า มีบริษัทจากประเทศไทยได้เข้าซื้อกิจการ MISS UNIVERSE แล้ว จนทำให้มีการจับตาไปที่เจ้าแม่ JKN ว่าจะใช่เจ้าตัวหรือไม่ เพราะเคยหลุดปากบอกว่าจะซื้อกิจการเวทีนางงามจักรวาลมาทำซะเอง เพราะขัดใจเรื่องการประกวดล่าสุดข่าวลือก็เป็นความจริง เฟซบุ๊ก แอน จักรพงษ์ ได้เผยว่าตนเป็นคนไทยคนแรกที่เป็นเจ้าของ MISS UNIVERSE 100% ด้วยการทุ่มเม็ดเงินถึง 800 ล้านบาทเลยทีเดียวโดยอินสตาแกรมของแอน จักรพงษ์ ก็ได้โพสต์ถึงเรื่องนี้ว่า Bring yourself into the positive Harmony of the UNIVERSE and allow the 100% good energy into your life from now on. ✨ ใช่ค่ะเป็นเจ้าของทั้งหมด….ใช่ค่ะเป็นเจ้าของคนเดียวแบบ 100%….ใช่ค่ะในที่สุดจักรวาลนี้เป็นของพวกเรา…. พร้อมเดินหน้าไปกับแอนใช่ไหมคะ? ขอบคุณค่ะที่รักกัน 🙏 ขอบคุณทุกคนที่รักแอนและครอบครัวค่ะ #แอนจักรพงษ์ #annejakrajutatip #missuniverse