“โตโน่ ภาคิน” แพลนบวชตอบแทนน้ำใจทุกคน ตื้นตันมันเกินเป้าไปมาก อีกไม่กี่วันจะปิดรับบริจาค

ได้ยอดบริจาคถล่มทลาย สวนกระแสดรามาเลยทีเดียว สำหรับกับโครงการ One Man And The River หนึ่งคนว่ายหลายคนให้ ระดมทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้รพ.นครพนม-รพ.แขวงคำม่วน ซึ่งล่าสุด โตโน่ ได้โพสต์อินสตาแกรมเผยว่าแพลนที่จะบวชเพื่อตอบแทนน้ำใจให้ทุกคน“การตัดสินใจนี้ขอมอบให้ทุกความรักที่พวกเรามีต่อกันระหว่าง ไทย ลาวนะครับ ผมไม่รู้จะหาคำไหนมาบรรยาย หาคำไหนมาขอบคุณ หรือตอบแทนความรัก ความสามัคคี ความมีน้ำใจที่ทุกคนมาร่วมไม้ร่วมมือกัน เพื่อ แม่น้ำโขงของเรา เพื่อคุณหมอ คุณพยาบาล จากโรงพยาบาลของทั้ง 2 ฝั่งโขง ในครั้งนี้อีกไม่กี่วัน เราก็จะปิดรับบริจาคแล้วนะครับ สำหรับ One Man & The River หนึ่งคนว่าย หลายคนให้ ยอดบริจาคที่ทุกคนช่วยกัน ลงมือทำ มันเกินเป้าไปมาก ความดีงามของน้ำใจที่ทุกคนมีให้คนไทย คนลาวของทั้ง 2 ฝั่งโขง ที่นครพนม+ท่าแขก ในครั้งนี้ผมขอตอบแทนน้ำใจของทุกคน รวมถึงองค์พ่อพญาศรีสัตตนาคราช และพญานาคทุกองค์ด้วยการบวชให้นะครับ ได้ปรึกษากับพระครูแล้ว ตั้งใจว่าจะบวชที่ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ตามความเชื่อ ตามหน้าที่ ตามประเพณี ของผู้ชายไทยอย่างผมด้วยความเต็มใจของตัวกระผมเอง เป็นการตอบแทนนะครับ ถ้าเป็นไปได้ก็จะไปฝั่งลาวด้วย :-)แต่คงจะเป็นช่วงต้นปีหน้านะ เพราะต้องทำงานของปีนี้ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือคอนเสิร์ตที่รับไว้แล้วให้เสร็จสิ้นก่อน รวมถึงการประชุม กับคุณหมอ คุณพยาบาล ของทั้ง 2 ฝั่งโขง เพื่อประโยชน์สูงสุดของพวกเราทุกคนที่จะได้รับ ในการซื้อเครื่องมือแพทย์ในครั้งนี้ด้วยยอดบริจาค ณ ตอนนี้ 68,143,136 บาท ทุกคนยังสามารถบริจาคได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคมนี้นะครับ ที่ บัญชี ธนาคารกรุงศรี สาขาถนนเพชรบุรีใหม่ 034-0-04773-2 ชื่อบัญชี: มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ เพื่อโครงการเทใจ หรือ https://taejai.com/th/d/onemanandtheriver/ #เก็บรักษ์ #หนึ่งคนว่ายหลายคนให้ #onemanandtheriver #นครพนม #ท่าแขก"