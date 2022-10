"ต๊ะ นารากร” แจงโพสต์หมาว่ายน้ำข้ามโขง แค่อยากให้สนุกอยู่ในกระแส

ถูกกระแสโจมตีอย่างหนัก หลังจากที่อดีตผู้ประกาศข่าวสาว “ต๊ะ นารากร ติยายน” โพสต์ภาพผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว เป็นภาพสุนัขกำลังลงเล่นน้ำพร้อมข้อความว่า..."ซ้อมว่ายน้ำข้ามโขงฮะ" ทำให้สังคมตีความว่าข้อความและภาพดังกล่าวของ ต๊ะ นารากร ต้องการแซะ โครงการ "One Man And The River หนึ่งคนว่าย หลายคนให้" เพื่อระดมทุนช่วยเหลืออุปกรณ์การแพทย์ รพ.ไทย - รพ. ลาว ที่มีนักร้อง-นักแสดงดัง “โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์” ที่ว่ายน้ำข้ามโขงภาพและข้อความดังกล่าวถูกนำไปเผยแพร่ในโลกทวิตเตอร์อยู่พักนึง จนสุดท้ายปลิวหายไป และเกิดทัวร์ลง ล่าสุด ต๊ะ นารากร ได้ออกมาชี้แจงข้อความและภาพดังกล่าวว่า….“ขอชี้แจงเหตุการณ์ที่นำมาสู่ ”ทัวร์ลง” วันนี้1) ตอนเช้าๆ เราอยากลงรูปหมาที่ส่งไปว่ายน้ำเมื่อวาน แล้วทางสระส่งรูปมา เห็นว่าน่ารักดี อยากอวดเพื่อนในเฟส2)พอลงรูปก็คิดแคปชั่น “ให้สนุก อยู่ในกระแส” ย้ำว่า คิดแคปชั่นให้สนุก ไม่ใช่ “นึกสนุก” 2 คำนี้ ความหมายต่างกัน3) พอดีช่วงนี้มีกระแสว่ายน้ำข้ามโขง เราก็โพสภาพหมาที่เรารัก พร้อมกับแคปชั่นว่า “ฝึกว่ายน้ำข้ามโขงฮะ”4) อันนี้เรายอมรับว่าพลาด เพราะทัศนคติที่ต่างกัน ทำให้เรา’คิดไม่ถึง’ สำหรับเรา หมาคือครอบครัว คือคนสำคัญในชีวิต การพูดถึงหมาทุกครั้งของเรา คือการพูดถึงด้วยความรัก ความเอ็นดูไม่เคยคิดจะเสียดสีใคร5) คนที่เกลียดเราก็จะย้อนถามว่า แล้วทำไมลงรูปหมาว่ายน้ำวันนี้ คำตอบคือ เราจำไม่ได้ว่าจะมีการว่ายน้ำวันนี้ แน่นอนเรารู้ว่าจะมีการว่ายน้ำเพราะข่าวออกเยอะ และเราก็เคยแสดงความเห็นเรื่องนี้มาก่อน แต่ด้วยความที่เราไม่ได้อ่านข่าวมานาน ไม่ได้ติดตามข่าวใกล้ชิด จึงจำวันที่ไม่ได้ พอโพสภาพและแคปชั่นลงไปแล้ว ก็ออกไปทำธุระ ไม่ได้เปิดเฟส หรือติดตามข่าวเลย6) มาดูเฟสอีกทีบ่ายๆแล้ว ก็ตกใจว่าทำไมโดนทัวร์ลง ไล่ดูข่าวถึงรู้ว่ามีการว่ายน้ำวันนี้ ยอมรับว่าตกใจ และเสียใจ ที่ภาพและแคปชั่นที่ลงไปเมื่อเช้า ทำให้คนจำนวนมากไม่พอใจ7) มีคนทักมาหลังไมค์ว่า ทำไมพลาดแบบนี้ ยอมรับว่าผิดจริงๆ และขอใช้พื้นที่ตรงนี้ “ขอโทษจากใจจริง” ยืนยันว่า ไม่ได้มีเจตนา แซะ หรือ เสียดสี เหตุการณ์การว่ายน้ำวันนี้8)พอได้เห็นยอดเงินบริจาคก็รู้สึกยินดีกับความสำเร็จ และชื่นชมทุกคนที่มีส่วนร่วมทำให้การว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงครั้งนี้บรรลุเป้าหมายอย่างน่าภาคภูมิใจ9) ขอยอมรับในความผิดพลาดทั้งหมดที่เราได้ทำลงไป เราอ่านความเห็นโดยไม่คิดตอบโต้ แม้ว่าจะถูก คุณพุทธ จากอมรินทร์ทีวี พูดในข่าวว่า ทำไมเรายังกล้าไปคอมเมนต์ตอบโต้คนที่เข้ามาต่อว่า ขอยืนยันว่าแค่อ่าน ไม่ได้ตอบสักข้อความ และขอชี้แจงว่า ข้อความที่คุณพุทธเอามาอ้างถึง และโยงไปในข่าวนั้น เป็นคอมเมนต์ที่เราเขียนไว้ในเฟสของเพื่อนตั้งแต่ 2-3 วันก่อนหน้านี้แล้ว ไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์วันนี้เลยปล. ไม่ได้ลบโพสนะคะ เก็บไว้ดูคนเดียว ตั้งค่า Only Me”นอกจากนี้ ต๊ะ นารากร ยังได้โพสต์ต่ออีกว่า… “แต่งตั้งทนายความแล้วค่ะ ไม่แจ้งความ ฟ้องศาลสถานเดียว ทุกคนทุกข้อความ ทุกสื่อที่โยงมั่วๆ เก็บข้อมูลหมดแล้วเกินเบอร์ไปมาก ช่วงนี้ว่าง ไม่ได้อ่านข่าว อยากขึ้นศาลเป็นโจทก์ รอรับหมายศาลที่บ้านเลย รับรองว่าเร็วเพราะไม่แจ้งความ ฟ้องศาลสถานเดียว”