“มิว ศุภศิษฏ์” เรียกเสียงกรี๊ดแบบคูณสอง “ซูโฮ” EXO บินลัดฟ้ามาเซอร์ไพรส์ ในงานแถลงข่าวเปิดตัวเพลงใหม่ “TURN OFF THE ALARM”

นับเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่แฟนเพลงต่างเฝ้ารอลุ้นว่าจะได้ร่วมงานกับศิลปินต่างชาติคนไหน เพราะแต่ละเพลงที่ปล่อยออกมาก่อนหน้า ล้วนแล้วแต่สร้างความเซอร์ไพรส์อยู่ตลอด และล่าสุดกับเพลงผลงานเพลงลำดับที่ 4 ก็สร้างความฮือฮาได้อีกเช่นเคย เพราะได้ร่วมงานกับขวัญใจเคป็อปที่มีแฟนคลับอยู่มากมายทั่วโลก อย่าง(ซูโฮ) หรือที่แฟนๆ ชาวไทยเรียกกันว่าลีดเดอร์แห่งวงซึ่งนับเป็นเรื่องที่หลายคนคาดไม่ถึง และตื่นเต้นกับผลงานเพลงในครั้งนี้เป็นอย่างมาก และแฟนคลับต้องตื่นเต้นคูณสองเมื่อเจ้าตัวได้บินลัดฟ้ามาไทย เพื่อร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวเพลง TURN OFF THE ALARM ในครั้งนี้อีกด้วยสำหรับบรรยากาศของงานแถลงข่าวที่จัดขึ้นในวันที่ 23 ตุลาคม 2565 ณ ชั้น 2 ICONSIAM Park ก็คึกคักเป็นอย่างมาก เต็มไปด้วยบรรดาแฟนคลับทั้งของและที่ต่างก็ตื่นเต้นและอยากจะร่วมชมบรรยากาศของงานแถลงข่าวในวันนี้ ก่อนในเวลาประมาณ 17.00 น. พิธีกร "ดีเจโด่ง ศิระ" จะได้กล่าวต้อนรับทุกคนเข้าสู่งานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ และเริ่มอุ่นเครื่องด้วยการเชิญขึ้นมาร่วมพูดคุยถึงที่มาที่ไปของเพลงนี้ พร้อมอธิบายเนื้อหาของเพลง และศิลปินนที่มาร่วม Collab ในเพลงนี้จากนั้นก็ถึงช่วงเวลาสำหรับแขกรับเชิญสุดพิเศษ ที่งานนี้เจ้าตัวบินมาร่วมงานด้วยตัวเอง ได้แก่EXO ขึ้นมาร่วมพูดคุยถึงการทำงานร่วมกันในเพลงนี้ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการทำงาน พร้อมเล่าความรู้สึกที่ได้มาร่วมงานกัน ซึ่งทั้งและก็ได้ร่วมพูดคุยกันอย่างสนุกสนานเป็นกันเอง ก่อนจะเข้าสู่ช่วงเปิดตัว มิวสิควีดีโอให้ร่วมชมพร้อมกันเป็นครั้งแรกถือเป็นงานแถลงข่าวที่น่าจดจำอีกงานของ "มิว คุภศิษฏ์" เพราะตลอดทั้งงานได้เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับได้ตลอดเวลา สมกับเป็นโปรเจกต์เซอร์ไพรส์อีกหนึ่งเพลงของโปรเจกต์ของ "Mew Suppasit Global Collaboration Project 2022" สำหรับใครที่ชื่นชอบเพลง TURN OFF THE ALARM ก็สามารถขอเพลงได้ทุกคลื่นวิทยุหรือจะสามารถโหลดฟังได้ทุกช่องทาง ทั้ง Spotify & iTunes ได้แล้ววันนี้