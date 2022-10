"โตโน่" กับภาพบรรยากาศที่ฝั่งลาว คนแห่รับอบอุ่น เผยยอดเงินบริจาคร่วม 415 ล้านกีบ

ไม่ใช่แค่สื่อไทยเท่านั้น หากที่ฝั่งลาวเองก็ดูเหมือนจะตื่นเต้นไม่น้อยกับภารกิจว่ายข้ามแม่น้ำโขงของนักร้อง นักแสดงหนุ่มชาวไทยในโครงการ "One Man And The River หนึ่งคนว่าย หลายคนให้" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนช่วยเหลืออุปกรณ์การแพทย์ รพ.ไทย - รพ. ลาว เมื่อวันวานที่ผ่านมาโดยถึงตอนนี้มีรายงานว่ายอดเงินบริจาคที่เข้ามาทั้งหมดนั้นรวมแล้วกว่า 60 ล้านบาทด้วยกันทั้งนี้ในส่วนของสื่อและชาวลาวเองก็มีการติดตามข่าวนี้อย่างใกล้ชิด โดยชาวเน็ตลาวเองก็มีการโพสต์ภาพบรรยากาศต่างๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ในส่วนของเงินบริจาคนั้นมีรายงานว่าได้มีชาวลาวและบริษัทต่างๆ ร่วมบริจาคเงินเป็นจำนวนกว่า 415 ล้านกีบ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 9 แสนกว่าบาท(ขอบคุณภาพจากแฟนเพจ Lao Economic Daily, Sing Sinthavong, Tengmo Simoukda)