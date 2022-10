“ศรีริต้า - กรณ์” โพสต์โมเมนต์น่ารักพา “น้องกวินท์” ไหว้คุณตาที่เดนมาร์ก

เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่เห็นแล้วอบอุ่นหัวใจอย่างยิ่ง เมื่อล่าสุดนางเอกคนสวยแม่ลูกหนึ่งได้ออกมาโพสต์ภาพครอบครัวมีสามีและลูกชายสุดที่รักรวมทั้งญาติๆ ที่ประเทศเดนมาร์ก ผ่านอินสตราแกรมส่วนตัว พาลูกชายมาไหว้คุณตาครั้งแรก ด้วยแคปชั่นว่า“I know you sleep in heaven and watching me from above. I’m bringing Gavin to visit you, I miss you so much… Love always” ( ฉันรู้ว่าคุณนอนอยู่บนสวรรค์และมองดูฉันจากเบื้องบน พากวินมาเยี่ยม คิดถึงจัง...รักเสมอ)ด้านก็โพสต์เช่นเดียวกัน พร้อมแคปชั่นอบอุ่นว่า“มาไหว้คุณตาที่เดนมาร์กครับ คุณพ่อคุณแม่บอกว่าคุณตาดูแลกวิณท์อยู่จากบนสวรรค์ครับ” Visiting grandpa Ejvind Jensen in Denmark.