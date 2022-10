“อัพ ภูมิพัฒน์” โชว์สกิลความเป็นผู้จัดในซีรีส์ “ค่อยๆรัก STEP BY STEP”

​​ถือเป็นการจับมือร่วมกันของสองพาร์ทเนอร์ใหญ่ หลังจากบริษัท Dee Hup House (ดี ฮัพ เฮ้าส์ จำกัด) โดยหนุ่ม “บอส” อนุสรณ์ ลิ้มประเสริฐ ร่วมกับนักแสดงหนุ่ม “อัพ” ภูมิพัฒน์ เอี่ยมสำอาง และหนุ่ม “จัสติน โสตางกูร” จากบริษัท JUSTUP (จัสท์อัพ) จำกัด ผนึกกำลังร่วมกันในฐานะผู้จัดซีรีส์ “ค่อยๆรัก STEP BY STEP” ซึ่งเป็นซีรีส์ที่ถูกดัดแปลงมาจากนิยาย “ค่อยๆรัก” เขียนโดย Summer December นั้นส่งผลให้วันปล่อย Pilot ซีรีส์ออกมานั้นฟี๊ดแบ็กถล่มทลายแรงคว้าอันดับ 1 เทรนด์ทวิตเตอร์ไปในทันที เรียกว่ากระแสแรงสมกับที่แฟนๆรอคอยนับจากวันที่มีการประกาศสร้างซีรีส์เรื่องนี้ขึ้น​​โดยล่าสุดเพื่อตอบสนองกระแสความแรงของซีรีส์ ทางผู้จัด ถือฤกษ์ดีจัดงานบวงสรวงเปิดตัวซีรีส์เรื่องนี้เพื่อความสิริมงคลอย่างเป็นทางการกันแล้ว โดยมี 3 นักแสดงนำหนุ่มในเรื่องอาทิ “แมน” ธฤษณุ สรนันท์ รับบทเป็น “เจ๋ง” , “เบน” บัญญพนต์ ลิขิตอำนวยพร รับบทเป็น “พัท” และ “อัพ” ภูมิพัฒน์ เอี่ยมสำอาง รับบทเป็น “พุฒ” พร้อมผู้จัดอย่าง “บอส” อนุสรณ์ ลิ้มประเสริฐ , “จัสติน โสตางกูร” และ บัณฑิต สินธนภารดี (ผู้กำกับ) ร่วมด้วยนักแสดงที่มาร่วมสร้างสีสัน อย่าง อาตุ่ย พุทธชาด พงศ์สุชาติ, บรูซ - ศิริกร คณานุรักษ์ , ซอโซ่ นัทธ์หฤทัย อัครกิจวัฒนากุล และ ป๊อปปี้ รัชพงศ์ อโนมกิติ รวมทั้งผู้บริหารและทีมงานที่พร้อมใจกันมาร่วมพิธีเปิดตัวในครั้งนี้กันอย่างคับคั่ง ณ ศาลพระพิฆเนศ ลาน ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์​สำหรับซีรีส์ “ค่อยๆรัก STEP BY STEP”เป็นเรื่องราวอลวนความรักที่ ค่อยๆ เบ่งบานในแผนกดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งของออฟฟิศย่านเพลินจิต เมื่อ พัท เด็กหนุ่มเฟิร์สจ๊อบเบอร์ไฟแรง ต้องโคจรมาเจอกับ คุณเจ๋ง เจ้านายอายุมากกว่าสิบปี ที่เฮี้ยบ และเนี๊ยบกับทุกเรื่องในชีวิต ที่ซึ่งพัทจะถูกดึงให้ต้องมาทำโปรเจคร่วมกันกับคุณเจ๋ง อันเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยๆใกล้ชิดกันมากขึ้น กลายเป็นหัวหน้าลูกน้องที่ตัวติดกัน จนนำไปสู่การที่เจ๋งรู้ตัวว่าเขาตกหลุมรักพัทเข้าให้แล้ว แต่นั่นก็ทำให้พัทสับสนว่า แท้จริงโอกาสที่เขาได้รับมาจากความสามารถของตัวเอง หรือ เพราะคุณเจ๋งชอบเขากันแน่” ความสับสนของพัทจะถูกคลี่คลายว่าเป็นเพราะความสามารถหรือความรัก ติดตามซีรีส์ “ค่อยๆรัก STEP BY STEP” กันได้ต้นปีหน้านี้แน่นอนจ้า!!!ติดตามซีรีส์ “ค่อยๆรัก STEP BY STEP” ได้ที่ FB : DeeHupHouse , IG : deehuphouse ,TW : DeeHupHouse และ Tiktok : deehuphouseพร้อมชม PILOT ซีรีส์ได้ที่ https://youtu.be/cJrZ21xi-68#ค่อยๆรัก #StepByStep #บวงสรวงค่อยๆรัก