โต้ง ทูพี เป็น Friend of The Brand คนล่าสุดของ HUBLOT เจมส์ – ขันเงิน – แพทริเซีย – ก๊อต ร่วมยินดี

ฮอตเกินต้าน! HUBLOT (อูโบลท์) แบรนด์นาฬิกาจากสวิตเซอร์แลนด์ที่โดดเด่นด้วยศิลปะแห่งการผสมผสานและความมุ่งมั่นในการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ ประกาศแต่งตั้ง แรปเปอร์หนุ่ม โต้ง ทูพี หรือ พิทวัส พฤกษกิจ ที่มีคาแรกเตอร์โดดเด่นให้เป็น Friend of The Brand คนล่าสุด โดยจัดงานเปิดตัว พร้อมเปิด HUBLOT Siam Paragon Boutique ที่สะท้อนตัวตนของแบรนด์ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบอย่างเป็นทางการ โดยมี มร. ริคาร์โด กัวดาลูเป (Ricardo Guadalupe) HUBLOT CEO เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย พร้อมจัดงานเลี้ยงฉลองสำหรับทั้ง 2 วาระ ณ พาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ เมื่อค่ำวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2565งานนี้หนุ่มโต้ง ทูพี แท็กทีม เจมส์-ธีรดนย์ ศุภพันธุ์ภิญโญ หรือ เจมมี่เจมส์ หนึ่งใน Friend of The Brand จัดโชว์สุดพิเศษเซอร์ไพรส์ให้กับแฟน HUBLOT เพื่อร่วมฉลองในโอกาสพิเศษนี้ โดยมีเหล่าพี่-น้องในวงการบันเทิง อาทิ ขันเงิน เนื้อนวล, ก๊อต จิรายุ ตันตระกูล และ ว่าที่เจ้าสาว แพทริเซีย ธัญชนก กู๊ด ควงหวานใจ โน้ต วิเศษ รังษีสิงห์พิพัฒน์ ร่วมแสดงความยินดีโต้ง ทูพี Friend of The Brand คนล่าสุด ได้กล่าว “ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ทางแบรนด์ได้เลือกผมเป็นหนึ่งใน Friend of HUBLOT เพราะ HUBLOT ถือเป็นแบรนด์นาฬิกาที่มีความโดดเด่นในด้านดีไซน์ที่ชัดเจนมีเอกลักษณ์ และไม่เคยหยุดนิ่งที่พัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ และก้าวไปข้างหน้าอยู่เสมอ อย่างไอดอลของผมเจย์-ซี (Jay-Z) ก็ใส่แบรนด์นี้ ตัวผมเองชอบใส่นาฬิกาที่มีความอลังการ โก้ เด่น และใช้งานได้ง่าย ผมชอบนาฬิกาโทนสีเรียบ ๆ อย่างสีดำ กรอบล้อมเพชร เพราะแมตช์กับเสื้อผ้าได้ทั้งสีดำ ขาว หรือ สีสันก็ได้ครับ”สามารถสัมผัสศิลปะแห่งการผสมผสาน และนาฬิกาที่โดดเด่นไม่เหมือนใครหลากหลายคอลเลกชันได้ที่ HUBLOT Boutique ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน โทร. 02-129-4774⁠⠀