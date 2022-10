“ไนน์เอ็นเตอร์เทน เบิร์ธเดย์ เฟสติวัล” ขี้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ 4 UPTOYOU โลกจะรอด อยู่ที่คุณจะเลือก ทัพนักแสดง ทัพศิลปินร่วมงานแน่นตึง

ระเบิดความมันส์ฉลอง 20 ปี รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน ซึ่งออกอากาศทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 กับ “งานไนน์เอ็นเตอร์เทน เบิร์ธเดย์ เฟสติวัล” UPTOYOU โลกจะรอด อยู่ที่คุณจะเลือก โดย ฝน นันทกา วรวณิชชานันท์, แป๋ว พัทรวี บุญประเสริฐ, อร พัทธ์ธีรา ศรุติพงษ์โภคิน, เต๋อ รัฐนันท์ จรรยาจิรวงศ์, แพร พิมพ์ลดา ไชยปรีชาวิทย์, เทมส์ สรรพกิจ, ไท รณชัย ศิริขันธ์, ข้าวฟ่าง สมประสงค์ ศรีบัว พิธีกรไนน์เอ็นฯ สลับหมุนเวียนทำหน้าที่รันความสุขจากศิลปินประเดิมเวทีด้วย มีนตรา อินทิรา และ เบลล์ นิภาดา ซึ่งมาในเพลงห้ามตั๋ว ตามมาด้วยเมดเล่ย์เพลงให้เคอรี่มาส่งได้บ่ และ เพลงขอฟ้าจัดสรร สนุกกันต่อในเพลงโสดผัวทิ้ง จากศิลปินกล้วย คลองหอยโข่ง และเสียงกรี๊ดมาเต็มเหนี่ยวเมื่อ แพท พาวเวอร์แพท ขึ้นเวทีพร้อมโชว์ 2 เพลงรวด ฤดูฝัน กับต้องคำสาป ได้ที่ ได้ทาง สนุกเข้มละมุนใจนีมากเมื่อนักแสดงซีรีส์วายเรื่องฟ้าลั่นรัก ขึ้นเวทีโชว์ลูกคอในเพลงแค่ให้ฉันได้รัก และสนุกต่อกับ วันเดอร์เฟรม ในเพลงแพ้เป็นพระชอบนะคะเป็นแฟนกันมั้ย ตามมาด้วยหนุ่ม ๆ วง Element TIKITAKATA (ทิกิทากาท่า) โอย..เรียกว่าฮีลใจที่สุด ทั้งท่าเต้น ทั้งหน้าตา ยังไม่ทันได้พักก็ต้องหลงรัก วง alala ในเพลงร้องไห้ดัง ๆ (Not a chance) และเสียงกรี๊ดสนั่นสตูดิโอ 5 อสมท อย่างหนัก เมื่อวงหนุ่ม ๆ เสน่ห์ล้นอย่างวง Proxie ขอมาเขย่าหัวใจในเพลงคนไม่คุย (Silent Mode) ตามต่อมาด้วยเพลงฮอตฮิตติดลมบน 3 เพลงรวด เกินปุยมุ้ย, เฮอร์ไมโอน้อง และเพลงฉลามชอบงับคุณ กับศิลปินเอ้ย-อูน-บอนซ์ ไม่พักให้ขัดฟีลต่อกันเลยกับ ต้น ธนษิต ในเพลงขอบคุณที่เคยใจร้ายกับฉัน พร้อมเพลินใจอย่างสุดตัวเหลือเกินเมื่อวง No one else ขึ้นเวทีด้วยเพลง ต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอเท่านั้น และ แค่มีเธอไปเดินเตะคลื่นทะเลด้วยกัน ต่อด้วย 2 นักแสดงชื่อดัง ยิหวา ปรียากานต์ มาโชว์ในเพลงเสมอ ของศิลปินพงษ์สิทธิ์ คำภีร์ และ ไม้ วฤธ มาในเพลงสายน้ำ ซึ่งเป็นเพลงประกอบละครชื่อดัง ปิดท้ายช่วงนี้ด้วยวง Better Weather และ FrenchW X Aran X Bee VYBES ขึ้นเวทียิงยาวให้สนุกกันสนั่นไปเลย 5 เพลงรวดให้จุกใจ Monalisa, ถามเหมือนไม่ให้ตอบ, โทรศัพท์เครื่องเก่า, Australia, อย่าเสียใจคนเดียว สนุกขีดสุดกับศิลปินท๊อปฟอร์มจาก เบน ชลาทิศ เพลงวงกลม, เพลงDestiny, เพลงStatus, เพลงยื้อ และ เพลงโอ๊ย โอ๊ย ฟีลใจต่อใจกันไปเล้ยย กับ DoubleBam JIXGO sarah ที่ขอมาสร้างบรรยากาศสุดคิ้วท์ กับเพลงน่ารักกว่าเธอตอนนี้ (ก็คือเธอในวินาทีถัดไป), เพลงฮีลใจ, เพลงเอาใจลงไปเล่น ปิดด้วยเพลงที่หลายคนชื่นชอบ กับเพลงโต๊ะริม ต่อแบบเบาเบากับศิลปิน Indigo ในเพลงพัง, เพลงเส้นบาง ๆ และเพลงถ้าฉันเป็นเขา ไม่ยอมให้พักกันสักช่วง ให้หน่วงกันต่อกับเพลงรักแท้, ได้แต่นึกถึง, สองรัก, วันนี้ใส่สีอะไร, ถ้าจูบได้เพียงหนึ่งครั้ง จาก The Star Idol บูม-ภูมิ-โอ-เอินเอิน และศิลปินจากวง Laz1 ปิดช่วงนี้ด้วยวง Fool Step ที่มาในเพลงไอฟาย (I’m fine) และ เพลงฉันโกหก และกรี๊ดสนั่นลั่นพระราม 9 กับศิลปินหน้าตาดีแบบแน่น ๆ เริ่มด้วย จิมมี่+ซี กับเพลง The key, จุง+ดัง กับเพลงแล้วแต่ดาว (English Ver.), ข้าวตัง+เฟิร์ส กับเพลงคลาด ปิดด้วยคริส พีรวัส ที่ขอมาโชว์ในเพลงนอนไม่พอ และสนุกกันต่อกันแบบไม่ให้พักหายใจหายคอกับ มิว ศุภศิษฏ์ ใน เพลง Season of you และ เพลง Before 4.30 ตามมาแบบจุกจุกกับ พีพี I'll Do It How You Like It, บิวกิ้น มาในเพลงกลับมาคบกันเถอะ และ เบล สุพล มาในเพลงไม่ธรรมดา ปิดท้ายสุดสุดท้ายมันส์ทิ้งตัวไปกับศิลปินค่าย Highcloud กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่ และ Bear Knuckle โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก สุนทรียา วงศ์ศิริกุล รอง กก.ผอ.ใหญ่ สายงานการเงิน และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน, ผาติยุทธ ใจสว่าง รก. รอง กก.ผอ.ใหญ่ สายงานผลิตภัณฑ์ และ สมหมาย สุวรรณวงษ์ รก.รอง กก.ผอ. ใหญ่ สายงานการตลาดและขาย ร่วมตัดเค้กพร้อมกับทัพนักแสดง ทัพศิลปิน ที่มาร่วมงานกันแน่นตึง