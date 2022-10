“โตโน่ ภาคิน” เคลียร์ทำไมถึงไม่เอาเงินของตัวเองบริจาค ลั่นยอมโดนด่า เสี่ยงเพื่อผลที่คุ้มค่ากว่า

วันนี้ (22 ต.ค. 65) แล้ว ที่ปฎิบัติภารกิจว่ายน้ำข้ามโขง ในโครงการ “One Man And The River หนึ่งคนว่าย หลายคนให้” ระดมทุนช่วยเหลืออุปกรณ์การแพทย์ รพ.ไทย - รพ. ลาวท่ามกลางยอดบริจาคที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างล้นหลาม ตีคู่มากับกระแสดรามารายวัน ความกดดัน รวมไปถึงคำถามจากสังคมอีกมากมาย ทำไมต้องว่ายข้ามโขง ซึ่งก่อนหน้านี้ทางเพจ เก็บรักษ์ ได้ลงคลิปโตโน่ ตอบคำถามไป 5 ข้อแล้ว ล่าสุด ก็ได้โพสต์ โตโน่ ตอบคำถามอีก 2 ข้อ ทำไมถึงไม่เอาเงินของตัวเองบริจาคเลย?“โครงการนี้ที่ผมว่ายผมออก 1 ล้าน แล้วมีสปอนเซอร์มาช่วยผมอีก 1 ล้าน เป็น 2 ล้าน ผมแค่อยากจะเอา 2 ล้าน ไปลุ้น 10 ล้าน ถ้าผมเอาเงิน 1 ล้านของผมไปบริจาคเลย ผมได้แค่เครื่องเดียว ว่ายน้ำอย่างน้อยเป็นข่าว ได้โดนด่า ก็ยังมีโอกาสได้มาบอกไงว่าทำไมถึงว่าย ผมไม่รู้หรอกว่ามันจะสร้างแรงกระเพื้อมได้มากขนาดไหน ในอนาคตมันจะเปลี่ยนให้มันดีขึ้นมาได้ไหม แต่อย่างน้อยการว่ายครั้งนี้ของผม มันเพียงแค่ช่วงต่อลมหายใจให้กับเด็กๆ เพิ่มกำลังใจให้คุณหมอ คุณพยาบาล ต่อหน้าต่อตาที่ผมเห็นทั้งฝั่งท่าแขกและนครพนม มันคุ้มแล้วในการลงมือทำ”“ทะเลกับโรงพยาบาลไม่ต่างกันเลย ทะเลรองรับขยะทุกชนิดบนโลกใบนี้ โรงพยาบาลรองรับคนป่วย ถ้าเมื่อไหร่ที่ทะเล และโรงพยาบาลรับไม่ไหว ใครพัง พวกเราทุกคนพัง ผมแค่ใช้การว่ายน้ำนี้เป็นสื่อในการที่จะมาบอกทุกคน เพราะวิธีการบอกเฉยๆของผม ผมทำมาตลอดอยู่แล้วเพื่อช่วยคุณหมอ พยาบาลให้ทำงานกันได้อย่างเต็มที่ขึ้นในการรักษาผู้ป่วย แต่จริงๆ แล้วมันก็เพื่อทุกคนแหละ เราไม่รู้ว่าวันไหนเราจะป่วย เราไม่รู้ว่าวันไหนญาติพี่น้องเราจะป่วย แล้วในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วย ถ้าเราตื่นตัวกัน ช่วยกันลดขยะพลาสติกลง ช่วยกันทิ้งให้เป็นที่ ดูแลกันตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ จริงๆแล้วทุกคนได้หมดเลย ไม่มีใครเสียเลยกับโครงการนี้”สามารถร่วมบริจาค โครงการ One Man And The River ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2565ช่องทางรับบริจาค -บัญชี ธนาคารกรุงศรี สาขาถนนเพชรบุรีใหม่ 034-0-04773-2 ชื่อบัญชี: มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ เพื่อโครงการเทใจ -หรือ https://taejai.com/th/d/onemanandtheriver/