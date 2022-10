ทำไมต้องมีทีมพายและทีมว่าย ประกบ “โตโน่” ฝ่ามวลกระแสน้ำไปแล้ว 2 ลูก

เรียกว่าเป็นวันประวัติศาสตร์อีกครั้งของประเทศไทย แม้จะมีดรามาตามมามากมาย แต่ภารกิจว่ายข้ามโขง สำหรับโครงการ One Man And The River หนึ่งคนว่าย หลายคนให้ ระดมทุนซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ให้รพ.ไทย-ลาว โดยถึงขณะนี้มียอดบริจาคพุ่งสูงทะลุ 35 ล้านไปแล้ว โดยหลังทำพิธีเอาฤกษ์เอาชัย หนุ่มโตโน่ก็ลงน้ำเพื่อปฏิบัติภารกิจ ท่ามกลางกำลังใจจากคนนครพนม ที่ตะโกนเสียงดังตลอดทางว่า โตโน่สู้ๆ โดยระหว่างว่ายมีทั้งทีมว่าย และทีมพายเรือคายัคประกบตลอดเส้นทางโดยมีการรายงานถึงสาเหตุทำไมต้องมีทั้งทีมพายและทีมว่าย ระบุว่าคนอยู่บนเรือคายัคต้องเก่งมาก อ่านทางลมและทางน้ำได้แม่น ซึ่งว่ายไปไม่ทันไรตอนนี้เจอมวลกระแสน้ำไป 2 ลูกแล้ว คนอยู่บนเรือคายัคเหมือนเข็มทิศให้โตโน่ เพราะตอนว่ายน้ำ ไม่สามารถจับทิศทางเองได้ ขณะที่ระหว่างทางโตโน่ก็โบกมือบ๊ายบายให้แฟนคลับฝั่งสปป.ลาวที่มาให้กำลังใจกันเนืองแน่น