“ไบร์ท” เตรียมจัดเต็มคอนเสิร์ตคู่ “วิน” รับประกันความฟิน อยากมีทัวร์ ตปท. น้ำตาซึมอินเพลง “โบกี้ ไลอ้อน”

ทำเอานักแสดงหนุ่มถึงกับปฏิเสธไม่ได้ ว่าผู้หญิงที่ได้กุมหัวใจของตนคนแรกนั้น คือนางร้ายในตำนาน อย่างเพราะภาพที่มีมันฟ้อง หลังแม่กิ๊กลงรูปที่เคยถ่ายด้วยกัน ตอนที่ยังเป็นเด็กน้อยในไอจี พร้อมใส่แคปชั่นว่า “มัมกิ๊ก ผู้กำหัวใจน้องไบร์ทก่อนใคร หลักฐานคามือ นานกี่ปีแล้วเนี่ย” ล่าสุดได้เจอหนุ่มไบร์ท ในงาน KIEHL’S WE SKINCARE ABOUT YOU เจ้าตัวก็ได้เผยถึงเรื่องนี้ว่า“จริงๆ เพิ่งเห็นเมื่อเช้าเลยครับ เพิ่งเจอกับแม่ แล้วแม่ก็มาอวดให้ฟัง เนี่ยๆ พี่กิ๊กลงรูปกับเราด้วย คือเด็กมากครับ จริงๆ จำไม่ได้เลยครับ แม่เล่าว่าเหมือนพี่กิ๊กมาถ่ายละครแถวบ้าน คือบ้านผมเป็นฟีลแบบ…ใครมาแถวบ้านก็จะอุ้มลูกอุ้มหลานมาถ่ายรูปกับดารา พี่กิ๊กมาก็ไปขอเขาถ่ายรูป ความรู้สึกที่เห็นรูปคือ ทำไมจำอะไรไม่ได้เลย (หัวเราะ) มันนานมาก พอดีเพิ่งเห็นเมื่อเช้า ยังไม่ได้ไปคอมเมนต์เลย เดี๋ยวจะไปเมนต์ครับ”ยอมให้เป็นผู้หญิงคนแรกที่กุมหัวใจ เพราะหลักฐานมันฟ้อง เถียงไม่ได้ผมยังสงสัยว่าถ้าผมไปขอเขาถ่ายรูป แล้วพี่กิ๊กมีรูปได้ยังไง (หัวเราะ) งงเหมือนกัน แม่ก็ไม่เคยโชว์ให้ดูด้วย แม่ชอบดูละครครับ ถ้ามีโอกาสก็อยากเจอครับ”แฟนคลับเตรียมตัวฟิน กับคอนเสิร์ต “Side by Side Bright Win Concert” 24 ธ.ค.นี้“จะมีคอนเสิร์ตวันที่ 24 ธันวาคม ที่อิมแพคอารีน่าครับ เป็นคอนเสิร์ตคู่ไบร์ทวิน เรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรก มีความพิเศษมากครับ เป็นคอนเสิร์ตที่เรียกว่า ไบร์ทวินใส่ความเป็นไบร์ทวินเข้าไปอย่างเต็มสตรีมมากๆ คือเรามีส่วนร่วมในทุกๆ ขั้นตอนเลยครับ อยากจะทำธีมไหน อยากเล่นเพลงอะไรบ้าง อยากทำอะไรกับแฟนๆ บ้างเรื่องเต้นยกให้ “วิน เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร” ส่วนตัวเองขอเน้นร้องเพลงมากกว่า“ถามว่าจะได้เห็นไบร์ทเต้นไหมในครั้งนี้ผมเข้าไปมีส่วนร่วมกับเรื่องดนตรีเยอะมาก ผมน่าจะเน้นไปในการเอาเพลงที่อยากจะร้อง มาร้องในแบบของผม น่าจะมีอะไรแบบนี้เยอะเลยครับ ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มซ้อมกันแล้วครับ”ซุ่มทำเพลงใหม่ เตรียมปล่อยไม่เกินเดือนมี.ค.ปีหน้า“ช่วงนี้กำลังซุ่มทำเพลงอยู่ด้วยครับ คิดว่าต้นปีน่าจะได้ฟังกัน ไม่น่าเกินเดือนมีนาคมครับ ไม่ได้ปล่อยในคอนเสิร์ต เพราะในคอนเสิร์ตเรามีเพลงเยอะมากครับ ทั้งเพลงที่ทุกคนคิดถึง เพลงที่เราอยากร้อง แล้วก็จะมีเพลงที่ทุกคนอยากฟังด้วย ไลน์อัปเพลงมีผม มีวินช่วยกัน แล้วก็มีทีมครับ ไม่ได้ทำเองทั้งหมด ทุกอย่างต้องผ่านการประชุม ผ่านการตัดสินใจร่วมกันกับทีมอยู่แล้ว”สนุกมากกับการเตรียมคอนเสิร์ต เพราะได้ทำในสิ่งที่อยากทำ“สนุกมากครับ อย่างน้อยเวลาเราทำ เราเข้าไปเพอร์ฟอร์ม มันก็เป็นสิ่งที่เราอยากทำตั้งแต่แรก มันก็อยากใส่ อยากเต็ม อยากขึ้นไปเล่น จริงๆ เราเพิ่งเริ่มซ้อม เพราะเรายังมีงานหลายๆ อย่างช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่กำลังเริ่มซ้อม แต่หลังจากนี้มันจะเริ่มแน่นขึ้นเรื่อยๆ ครับ”จะมีทัวร์ต่างประเทศไหม อยู่ที่การตอบรับ แต่ส่วนตัวก็อยากไปมากๆ“ก็อยู่ที่การตอบรับของทุกๆ คนครับ แต่อยากไปครับ อยากไปมากๆ ครับ”ตื่นเต้นจะขึ้นบิ๊กเมาน์เท่น 2022 เร่งซ้อมรวมกับคอนเสิร์ตไปเลย“ตอนนี้ผมตื่นเต้นกับบิ๊กเมาน์เท่น 2022 อยู่ครับ (หัวเราะ) เพราะขึ้นบิ๊กเมาน์เท่นก่อน ถามว่าจะซ้อมทันไหม นี่ผมก็รวบเพลงทั้งหมดไปซ้อมทีเดียวเลย คือมันก็เป็นเซ็กชั่นดนตรีเหมือนกัน ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงซ้อมดนตรีครับ”มีน้ำตากับเพลง “วาดไว้” ของ “โบกี้ ไลอ้อน” เพราะฟังสดแล้วทัชใจมาก“(หัวเราะ) ใช่ๆ คือผมชอบเพลงนี้มากๆ เลย ผมรู้สึกว่าเขาแต่งได้ดีมากๆพอจบเพลง เพลงต่อไปเต้น เราก็เต้นต่อ เปลี่ยนโหมดได้ คือเราจอยกับคอนเสิร์ตมากๆ เขาอยากให้เศร้าเราก็เศร้ากับเขา เขาอยากให้เราสนุกเราก็สนุกกับเขา”“โบกี้” มีทักมาให้กำลังใจหลังเห็นคลิป แต่จริงๆ ไม่ได้เป็นอะไรแค่อินเพลง“คิดว่ารู้ครับ จริงๆ มีคุย มีเคยเจอกันอยู่บ้างอยู่แล้ว คือรู้จักกัน เจอกันที่งานที่นี่แหละครับ ตั้งแต่ประมาณ 2 ปีที่แล้ว แล้วก็แลกคอนแท็กกันไว้ เขาเห็นคลิปร้องไห้เขาก็มีทักมาแบบ