“ติ๊นา ศุภนาฏ” ร่วมแสดงความยินดี Emma Clinic ฉลองครบรอบ 5 ปี

เติบโตอย่างต่อเนื่องของ Emma Clinic กว่า 5 ปี Emma Clinic ได้ให้บริการภายใต้แนวคิด “Best Friendly“ ให้เอมม่าเสมือนเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณ การมองว่าลูกค้าเป็นเหมือนเพื่อนหรือครอบครัว ทำให้เกิดการประทับใจของลูกค้าที่เคยมาใช้บริการ จนการเกิดการบอกแบบปากต่อปาก เป็นสิ่งที่ทำให้เราเติบโตขึ้นมาตลอดระยะเวลา 5 ปีโดยการการันตีรางวัลจาก 2 เวทีใหญ่ประจำปี 2022 กับรางวัล THE BEST INDIVIDUAL RHINOPLASTY For Beauty รางวัลคลินิกเสริมจมูกหนึ่งเดียว ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นคลินิกเสริมจมูกแห่งปี 3 ปีซ้อน 2020 - 2022 จากเวที Preaw Iconic Beautyและอีก 2 รางวัล กับรางวัล BEST of Friendly Service Clinic (รางวัลที่สุดคลินิกเสริมความงาม ที่เป็นเพื่อนอยู่เคียงข้างคุณในทุกความสวย)และ BEST of Chin Augmentation Surgery (ที่สุดของคลินิก เสริมคางทรงธรรมชาติ สไตล์เกาหลี ที่ถูกบอกต่อจากเวที สุดสัปดาห์ Beauty Awards 2022ในครั้งนี้ Emma Clinic ได้เฉลิมฉลองครบรอบ 5 ปีแบบยิ่งใหญ่ โดยการเปิด Emma Clinic สาขาใหม่ สาขาลาดพร้าว ตั้งอยู่ใจกลางเมือง (ซอยวิสุทธานี ลาดพร้าว 101/3) และนับเป็นสาขาที่ 5 สาขาใหม่ล่าสุดในปีนี้ เพื่อรองรับการเติบโต รองรับจำนวนของลูกค้าที่มาใช้บริการ และเป็นการก้าวเข้าสู่ผู้นำด้านความงามแบบครบวงจร“คุณหมอน้ำ พญ.ณัศรัตน์ กุลเกียรติประเสริฐ”กล่าวว่า… “ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณสำหรับทุกความไว้วางใจ และเป็นเกียรติที่ให้ Emma Clinic ได้ดูแล น้ำไม่เคยลืมว่า Emma Clinic เติบโตจากบริการที่ดี และเรายังคงทำเช่นเดิมเสมอมา รวมถึงพัฒนาบริการของเราอยู่เสมอ เช่นเดียวกับทีมแพทย์ของเราที่มุ่งมั่นพัฒนาทรงจมูกสวยๆ ให้กับคนไข้ทุกๆ เคส โดยเฉพาะทรงหยดน้ำ Teardrop ทรงที่ขึ้นชื่อของ Emma Clinicแม้จะผ่านไปกี่ปี มีทรงจมูกเทรนด์ใหม่ๆ มากมาย แต่ทรง Teardrop ก็ไม่เคยตกเทรนด์ค่ะ เพราะน้ำเชื่อว่าความสมดุลเป็นธรรมชาติ เป็นพื้นฐานความงามที่ลงตัวที่สุด ให้คุณสวยมีมิติขึ้นในแบบที่เป็นตัวเอง ตามคอนเซปต์ Reveal Your Beauty ของเราและทางเอมม่าคลินิกเห็นถึงปัญหาและความต้องการของลูกค้าในการแก้ไขปัญหาของจมูกทุกรูปแบบ เราจึงเปิดให้บริการเทคนิคเสริมจมูกโอเพ่น กับ semi open ที่มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่ง คอยดูแลในทุกขั้นตอน และผลลัพท์ออกมาถูกใจแน่นอนค่ะ เพราะคนไข้และคุณหมอได้ออกแบบร่วมกันค่ะ โดยเราจะคำนึงถึงความปลอดภัยที่ยั่งยืนของลูกค้าเสมอนอกจากการเสริมจมูก เรายังมีบริการอื่นๆ ให้คุณสวยขึ้นได้อีกมากมายภายในปีนี้ค่ะ Emma Clinic พร้อมแล้ว ที่จะเป็นคลินิกเสริมความงามครบวงจร และจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุด เคียงข้างความสวยของคุณตลอดไป”และภายในปี 2022 นี้ Emma Clinic เตรียมเปิดสาขาน้องใหม่ ในเร็วๆนี้อีก 2 สาขา สามารถติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเราได้ที่ https://www.emmaclinicthailand.com/