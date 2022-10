“อิ้งค์-วรันธร” เตรียมเซอร์ไพรส์แฟนเพลง ลุยซ้อมร้อง-เต้น กว่า 1 เดือน! ก่อนขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ “อิ้งค์ซี่แลนด์ ดินแดนขยี้ใจ” อิมแพ็คฯ 22 ตุลานี้

ใกล้เข้ามาแล้ว สำหรับคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ “The Concert Application presents INKSYLAND ดินแดนขยี้ใจ คอนเสิร์ต” ร่วมสนับสนุนโดย ลีโอ รวมกันมันส์กว่า, เลย์ สแตคส์ อร่อยยืนหนึ่ง การันตีโดยเลย์,บัตรเครดิต เอ็กซ์ยู by First Choice และรถจักรยานยนต์ฮอนด้า กับโชว์พิเศษสุดของศิลปินสาวฮอตแห่งปี “อิ้งค์¬ - วรันธร เปานิล” ที่เธอเตรียมเนรมิต IMPACT ARENA ให้กลายเป็นดินเเดนแห่งความฝันสุดอลังการ พร้อมพาแฟนคลับทุกคนร่วมผจญภัยในโลกของเธอและตื่นตาตื่นใจไปกับทุกเสียงเพลงจาก อิ้งค์-วรันธร ให้ทุกคนได้ดื่มด่ำ และสัมผัสกับความฟินเกือบ 3 ชั่วโมงเต็ม ที่ยังมีเซอร์ไพรส์ด้วย Hidden Special Guests สุดขยี้ใจ ซึ่งรับรองว่าไม่มีใครคาดคิดมาก่อน ในค่ำวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม ที่จะถึงนี้นอกจากนี้ อิ้งค์-วรันธร ได้เผยภาพบรรยากาศการซ้อมคอนเสิร์ตใหญ่ที่เธอทุ่มเท และทุ่มใจ กว่า 1 เดือนเต็ม งดรับงานทั้งหมด ทุ่มเวลาซ้อมร้อง ซ้อมเต้น ให้เต็มที่ เพื่อเซอร์ไพรส์เป็นของขวัญให้แฟนคลับที่ตั้งตารอ และตั้งใจกดบัตรมาชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้ของเธอ รับรองได้เลยว่าใครที่ได้เข้ามาชมคอนเสิร์ต จะอิ่มเอม และเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข ชวนฝันไปกับ “INKSYAND ดินแดนขยี้ใจ” อย่างแน่นอนไม่เพียงเท่านี้ “อิ้งค์” ยังรับบทแม่ค้าท่านหนึ่ง ผลิตสินค้า Rare Item ออกมาขายหน้างานกว่า 9 แบบ ให้แฟนคลับได้เก็บสะสม แถมผลิตออกมาเฉพาะจำหน่ายในคอนเสิร์ต “INKSYAND ดินแดนขยี้ใจ” นี้เท่านั้น โดยราคาเริ่มตั้งแต่ 150 บาท ไปจนถึง 890 บาท อาทิ INKSYLAND T-SHIRT NO. 01 & NO. 02, เสื้อวรันธร "เปานิล " สูตรขยี้ใจ, หมอนหมูแดงขยี้ใจ (MHOODANG'S HUG), กระเป๋าผ้า INKSYLAND, หมวก INKSYLAND BLACK & RED, ผ้าห่ม INKSYLAND และสติ๊กเกอร์ INKSYLAND พร้อมเปิดให้จับจองในวันที่ 22 ตุลาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 13:00 น. ก่อนประตูสู่ดินแดนอิ้งค์ซี่แลนด์จะเปิดต้อนรับทุกคนในเวลา 18:00 น. เป็นต้นไป#INKSYLANDดินเเดนขยี้ใจ #INKWARUNTORN #TheConcert #TheConcertApplication#LEOติดตู้เย็นมันส์กว่า #LEOรวมกันมันส์กว่า #BoxxMusic #MuzikMove #OKD