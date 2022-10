“บอล วิทวัส” โพสต์ซึ้งครบรอบแต่งงาน 9 ปี “แนนนี่” จะดีจะร้าย ขออยู่ข้างกันแบบนี้ตลอดไป

หลังจากย้ายครอบครัวไปตั้งรกรากอยู่ประเทศเยอรมนี สำหรับนักแสดงหนุ่มเพราะภรรยาคนสวยเป็นลูกครึ่งเยอรมัน รวมทั้งอยากให้ลูกๆ ได้สัญชาติที่นั่น และได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมเป็นหลักไปแล้วนั้นล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาโพสต์ภาพหวานคู่ภรรยา พร้อมแคปชั่นสุดซึ้งในวันพิเศษครบรอบแต่งงาน 9 ปีว่า“Happy Anniversaryครบรอบแต่งงาน 9 ปีแล้ว บอกเลยว่าเราผ่านอะไรกันมาเยอะจริงๆ และเราจะต้องผ่านเรื่องราวต่างๆกันอีกมากในอนาคต ไม่ว่าจะดีจะร้าย พวกเราจะอยู่ข้างๆกันแบบนี้ตลอดไปนะคะ @nanniejoopz”ขณะที่ “แนนนี่” ก็โพสต์ภาพคู่ระหว่างอยู่ที่เยอรมัน พร้อมแคปชั่นว่า“Happy 9th Anniversary💍 วันครบรอบแต่งงาน9ปี @ball_vittavat I love doing life with you. Happy anniversary!”