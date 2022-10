ผ่านไป 10 ปี “พี่ติ๊ก-กันกัน” เหมือนเดิมเป๊ะ! พระเอกใหญ่ & รุ่นเล็ก autumn in my heart รักนี้ชั่วนิจนิรันดร์

ไม่น่าเชื่อว่าจะผ่านมาแล้ว 10 ปีแล้ว สำหรับซีรีส์ไทยที่รีเมกจากซีรีส์เกาหลีชื่อดัง autumn in my heart รักนี้ชั่วนิจนิรันดร์ ที่ได้รับบทพระเอก "พาทิน" หรือ "พี่ชาย" ส่วนพระเอกในวัยเด็กรับบทโดยล่าสุดทั้งคู่หวนกลับมาเจอกันในงานเปิดตัวภาพยนตร์ my tempo น้องพี่ดนตรีเพื่อนซึ่งงานนี้ทำเอาหลายๆ คนประหลาดใจ ว่าทั้ง 2 พระเอก รุ่นใหญ่-รุ่นเล็ก ยังคงเหมือนในซีรีส์เป๊ะ เหมือนสต๊าฟใบหน้าเอาไว้เมื่อ 10 ปีที่แล้ว ก็ไม่รู้ว่าทั้งคู่ใช้ครีมอะไร ทำไมหน้ายังหล่อใสเป๊ะเหมือนเดิมทั้งคู่ แต่ที่แน่ๆ แม้วัยจะแตกต่างกัน แถมไม่เจอกันมานานถึง 10 ปี แต่ควาสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ยังเหมือนเดิม