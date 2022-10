Netflix ปวดหัว! "เจ้าชายแฮร์รี - แมแกน" เล่าเรื่องไม่ตรงกัน เนื้อหาสารคดี กับหนังสือตีกันมั่ว

แหล่งข่าวของบอกกับ Page Six ของ New York Postโดยเคยมีข่าวว่า Netflix ทุ่มเงินก้อนใหญ่ระดับ 100 ล้านเหรียญฯ ให้กับ เจ้าชายแฮร์รี กับ เมแกน ดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ สำหรับการผลิตซีรีส์ และหนังสารคดีป้อนให้กับทาง Netflix แต่ก่อนหน้านี้อนิเมชั่น Pearl ที่เป็นผลงานจาก Archewell Productions บริษัทโปรดักชั่นของทั้งคู่ก็เพิ่งจะถูกทาง Netflix ยกเลิกโปรเจ็คไปขณะที่สารคดีที่จะเล่าถึงชีวิตในแง่มุมต่าง ๆ ของทั้งคู่ก็กำลังมีปัญหาในหลายจุด รวมถึงเรื่องที่ว่าข้อมูลในสารคดี ไม่ตรงกับสิ่งที่ เจ้าชายแฮร์รี เขียนเอาไว้ในหนังสือบันทึกส่วนตัวซึ่งเซ็นสัญญาเอาไว้กับที่กำลังจะออกจำหน่ายยังมีข่าวว่า เจ้าชายแฮร์รี กับ เมแกน ดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ เริ่มสองจิตสองใจกับเนื้อหาในหนังสารคดี เพราะหนังสารคดีมีเนื้อหาในบางช่วงที่พูดถึงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากษัตริย์สหราชอาณาจักร ซึ่งเสด็จขึ้นครองราชย์หลังจากที่ทั้งคู่ถ่ายทำสารคดีไปแล้ว คำพูดต่าง ๆ ในสารคดีจึงอาจจะม่ความไม่เหมาะสมอยู่บ้างตามข่าวของ Page Six บอกว่าเจ้าชาย และ เมแกน อยากจะให้ Netflix เลื่อนการเผยแพร่สารคดีไปแบบแต่คนวงในยืนยันว่า Netflix ยืนยันที่จะเดินหน้าในการผลักดันเผยแพร่โปรเจ็คนี้ต่อไปถึงกระนั้นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับราชวงศ์อังกฤษก็มองว่าตอนนี้ เจ้าชาย และเมแกน อาจจะไม่มีทางเลือกมากนัก