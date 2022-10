คิดเองที่ไหน? ย้อนเพลงฮิต "อิลสลิก" เอามาจากต้นฉบับเพลงไหนบ้าง

ไม่ว่าจะเป็นกรณีถูกเจ้าของร้านเหล้าฟ้องเรื่องเชิดเงินค่าตัวทั้งที่ไม่ได้แสดง หรือเรื่องที่เจ้าตัวไปพูดกระทบกระเทียบนักร้องชื่อดัง "ตูน อาทิวราห์ คงมาลัย" นักร้องนำวง "บอดี้สแลม"นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของแฟนสาวเจ้าตัวที่กำลังถูกดำเนินคดี รวมไปถึงเรื่องของการแสดงความเป็นเจ้าของฉายา "ศิลปินระดับตำนาน" จนกลายเป็นที่วิจารณ์ในวงกว้างทั้งนี้ที่น่าสนใจก็คือหนึ่งในประเด็นที่เจ้าตัวคุยโอ้อวดข่มทับนักร้องวงบอดี้สแลมทำนองที่ว่าตนเป็นศิลปินตัวจริงที่ทำเพลงเองเป็นร้อยๆ เพลงโดยไม่มีค่ายหรือใครมาคอยซัพพอร์ตเหมือนนักร้องร้องนักวิ่งคนดังนั่นเองในความเป็นจริง ถ้าย้อนกลับไปในอดีตตัวของแรปเปอร์วัย 35 ปีคนนี้เคยถูกคนฟังเพลงบ้านเราพูดถึงผลงานเพลงของเจ้าตัวที่ไปเหมือนกับเพลงดังของศิลปินนักร้องชาวต่างชาติมาแล้วอยู่บ่อยครั้งไม่ใช่แค่เพลงสองเพลงแต่เรียกว่าแทบจะทุกเพลงดังของเจ้าตัวกันเลยทีเดียวที่สำคัญก็คือไม่ใช่เอาแค่ทำนอง ไม่ใช่แค่เมโลดี้ ไม่ใช่เอามาแค่ท่อนสองท่อน แต่เป็นการเอาเพลงคนอื่นทั้งเพลงมาใส่เนื้อร้องของตนเองเท่านั้นล่าสุดหลังมีกระแสเกี่ยวกับเจ้าตัวก็เป็นทางด้านแฟนเพจอย่าง beartai BUZZ ที่ได้มีการรวบรวม 10 เพลงดังของเจ้าตัวที่มีต้นฉบับมาจากศิลปินดังของต่างประเทศออกมาให้ดูกันอีกครั้งว่ามีเพลงอะไรกันบ้าง ซึ่งในรายชื่อดังกล่าวก็มีทั้ง เพลงตัวประกอบ ที่เอาเพลงของ Eminem อย่าง Lose Yourself มาใส่เนื้อไทย, เพลงใจร้าย ที่เอามาจาก IT HURTS ของ 2NE1, เพลงรักเมียที่สุดในโลก จากต้นฉบับ Chocolate High ของศิลปิน India.Arie, เพลงคำมั่นสัญญา จากเพลง Love on top ของ บียองเซ่ ฯแน่นอนว่าเรื่องนี้เหล่านี้เคยกลายเป็นประเด็นถกเถียงกันมาแล้ว โดยมีแฟนคลับของเจ้าตัวออกมาแก้ต่างให้ทำนองว่าการทำเพลงในสไตล์ดังกล่าวถือเป็นเรื่องปกติในแวดวงเพลงแรปที่เรียกกันว่าการทำ mixtape นั่นก็คือการนำเอาเพลงของศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบมาทำใหม่ แต่กระนั้นก็มีหลายคนก็เถียงว่าการทำ mixtape นั้นเป็นการนำเอาท่อนเพลง ทำนอง หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งของเพลงเท่านั้น ไม่ใช่ยกมาทั้งเพลงแบบนี้นอกจากนี้การทำ mixtape ศิลปินคนทำจะต้องขอขออนุญาตกับศิลปินต้นฉบับและให้เครดิตกับศิลปินต้นฉบับเสียก่อน ที่สำคัญก็คือจะเอามาทำขายหรือโหลดแบบถูกกฎหมายไม่ได้