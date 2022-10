Genesis Fertility Center (GFC) จับมือร่วมกับ White Glove Delivery and Services ขอมอบความพิเศษ จัดบริการรถรับ-ส่ง ทุกครอบครัวในช่วงเวลาสำคัญ “วันเก็บไข่"

คัดสรรแต่สิ่งที่ดี !!! เพื่อมอบให้ทุกครอบครัวที่มีบุตรยากจริงๆสำหรับ Genesis Fertility Center(GFC) คลินิกให้บริการทางการแพทย์ สำหรับผู้เตรียมพร้อมก่อนการมีบุตรตลอดจนรักษาภาวะมีบุตรยาก พร้อมนักวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ที่พร้อมใส่ใจดูแลปัญหาการมีลูกยาก ขอยืนหยัดอยู่เคียงข้างทุกครอบครัว เพราะคุณคือคนสำคัญและทุกความฝันของคุณไม่ใช่เรื่องเล่นๆGFC จึงใส่ใจคุณในทุกช่วงเวลาและทุกขั้นตอน กับโปรโมชั่น “GFC CARE เพราะคุณคือคนสำคัญ” บริการรถรับ-ส่งดูแลคุณ ในวันเก็บไข่ จาก ไวท์โกลฟ เดลิเวอร์รี่ แอนด์ เซอร์วิสเซส (White Glove Delivery and Services) ที่ได้รับรองมาตรฐาน SHA Plus+ มาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัย โควิด 19โดย คุณภาสิรี อรวัฒนศรีกุล กรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด Genesis Fertility Center (GFC) ได้กล่าวถึงการจับมือร่วมกับ คุณพุธิดล ครุฑานุชผู้อำนวยการบริหารสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์กลุ่มธุรกิจ WRS Group บริษัท ไวท์โกลฟ เดลิเวอร์รี่ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด (White Glove Delivery and Services) ดีลยักษ์ที่จัดขึ้นมาเพื่อมอบความพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่เข้ามาใช้บริการกับทาง GFC ดังนี้ “ Project สำคัญนี้เกิดจากทางคลีนิค อยากดูแล ให้ความสะดวกสบายกับคุณผู้หญิงที่หลังจากรับบริการเก็บไข่จะรู้สึกไม่สบายตัว ทางเราจึงอยากให้คุณผู้หญิงได้รับความสะดวกสบาย และปลอดภัย เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด จึงให้บริการรรถรับ-ส่งดูแลในวันเก็บไข่ และแน่นอน การต่อยอดธุรกิจครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวของ GFC ในการให้บริการที่ดูแลลูกค้าทุกคนอย่างดีที่สุด ที่นอกเหนือจากการให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งเราได้ partner ของการบริการเรื่องรถลีมูซีน ไวท์โกลฟ เดลิเวอร์รี่ แอนด์ เซอร์วิสเซส (White Glove Delivery and Services) ที่ได้รับรองมาตรฐาน SHA Plus มาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัย โควิด 19 โดยคนขับทุกท่าน ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 3 เข็ม มีการตรวจโควิดทุกอาทิตย์และรถมีการทำความสะอาดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกรอบ ซึ่งความพิเศษของ Project นี้นับเป็น ครั้งแรกของคลินิกที่อยากมอบบริการให้แก่ลูกค้า ที่นอกเหนือจากราคา คือความเข้าใจในความรู้สึกของผู้ให้บริการอย่างแท้จริง ที่ดูแลคุณตั้งแต่ก้าวแรกที่ออกจากบ้าน มารับบริการ และส่งคุณกลับบ้านอย่างสะดวกปลอดภัย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสิ่งที่ทุกครอบครัวจะได้รับ สำหรับแพ็กเกจฝากไข่ Oocyte freezing ราคา 150,000 บาท บริการรับ - ส่งด้วย Toyota Camry ในวันเก็บไข่ และแพ็กเกจทำเด็กหลอดแก้ว ICSI แพ็กเกจ 190,000 บาท เป็นต้นไป บริการรับ - ส่งด้วย Toyota Alphard ในวันเก็บไข่ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม นี้ เท่านั้น !!! ซึ่งโปรโมชั่นเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-108-6413-14 หรือ 0974845335หรือทางเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/GFC.Bangkokและ Line OA : @gfcclinic