ยิ่งใหญ่อลังการ! ผู้บริหารมิริลโชว์ แบงค็อก เปิดตัว "Mirinn Show Bangkok" การกลับมาอีกครั้งของโชว์ระดับมหานคร

MirinnShow The International Variety Entertainment Show” Grand Opening ถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตาคนในประเทศและต่างชาติ พร้อม พัฒนาศักยภาพของการแสดงให้ได้เท่าเทียมกับทาง Hollywood, Vegas และ ParisGrand Opening อย่างเป็นทางการแล้วหล่ะค่ะ สำหรับ MirinnShow The International Variety Entertainment Show ถือฤกษ์ดี วันที่ 15 ตุลาคม 2565พบกับ การแสดงโชว์ ในรูปแบบ international variety entertainment ที่น่าตื่นตาตื่นใจ แสงสีเสียง โดย เน้นถึง การให้โอกาส และให้ความสำคัญกับกลุ่ม LGBTQ และให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันในสังคม และเปิดโอกาส equal opportunity ให้กับเหล่านักแสดง LGBTQ และมุ่งเน้นถึงความสามารถของพวกเขาในฐานะ นักแสดงมืออาชีพ ที่งานนี้ บริหารงานโดย บริหารโดยคุณมิริน พรหมนอก พร้อมจับมือกับ พาร์ทเนอร์ คุณซูซี่-หทัยเทพ เซเลบริตีสาวที่คร่ำหวอดในวงการแฟชั่นและความงามคน ที่จะนำอาหารไทยให้ดังไกลไปทั่วโลกMirinn show เป็นแสดงโชว์ ในรูปแบบ international variety entertainment ที่น่าตื่นตาตื่นใจ พร้อมแสงสีเสียง โดย เน้นถึง การให้โอกาส และให้ความสำคัญกับกลุ่ม LGBTQ เพราะบุคคลเหล่านี้ ทางคุณมิริน ถือว่า เป็น “Professional Performers ” เป็นนักแสดงมืออาชีพ ที่มีคุณภาพ และให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันในสังคม และเปิดโอกาส equal opportunity ให้กับเหล่านักแสดง LGBTQ และมุ่งเน้นถึงความสามารถของพวกเขาในฐานะ นักแสดงมืออาชีพทางมิรินโชว์ วางแผนที่จะฝึกหัดนักแสดงหน้าใหม่ เพิ่มเติม และเปิดโอกาสให้น้องๆเหล่านี้ได้เติบโตไปกับคลับของเรา พัฒนาศักยภาพขอวการแสดงให้ได้เท่าเทียมกับทาง Hollywood, Vegas และ Paris พวกน้องๆ จะมีโอกาสได้ไปโชว์ใน Mirinn Show สาขาต่างๆทั่วโลก ตามแพลนที่เราจะขยายธุรกิจนอกจากนั้น ยังเล็งเห็นว่า อาหารไทย เป็นอาหารที่ได้รับการยอมรับ และเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก จึงตั้งใจที่จะนำอาหารไทย ออกสู่ต่างประเทศเช่นเดียวกัน แห่งแรกที่มีPlan ที่จะไปคือที่ประเทศ Singapore โดยไปพร้อมกับการแสดงโชว์ของ “ MirinnShow The International Variety Entertainment Show ”โดยจัด เป็น Show dinner ซึ่งเป็นการแสดงโชว์ พร้อมเสิร์ฟอาหารไทย